Wie ga jij missen met kerst? Hang een videoboodschap in onze kerstboom

Wie ga jij enorm missen tijdens kerst? Laat dan voor hem of haar een mooie boodschap achter op de digitale kerstboom van Omroep Brabant.

Deze kerst wordt anders dan andere jaren en het kan zijn dat je een geliefd familielid of vriend moet missen tijdens de feestdagen. Je kan voor hem of haar een kerstboodschap opnemen en ophangen in onze digitale kerstboom. Zo kan je iemand verrassen met een speciale boodschap.