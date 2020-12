Droom komt uit: Cheyenne staat met Maan in Carré tijdens het Knoop Gala

Droom Cheyenne komt uit, ze staat met Maan in Carré (foto: Olivier Thijssen) vergroot

Voor sommige artiesten blijft optreden in Theater Carré in Amsterdam een onbereikbare droom, maar Cheyenne Lankhaar uit Almkerk is het gelukt. Ze mocht zangeres Maan begeleiden op haar gitaar tijdens het jaarlijkse Knoop Gala.

"Ik heb bij onze begeleider Colinda zitten huilen tijdens het optreden", vertelt collega Erica. Samen met Cheyenne en een aantal andere meiden met een beperking werkt ze in lunchroom Je Kans in Veen. Ze zijn allemaal trots op de prestatie van Cheyenne.

Dinsdag waren in Carré de opnames voor het Knoop Gala 2020. De negende editie van het gala waar muzikale talenten met een verstandelijke beperking optreden met bekende Nederlandse artiesten. Familie en vrienden van de talenten mochten online meekijken tijdens de opnames.

Cheyenne blikt terug op haar optreden:

Wachten op privacy instellingen...

Niet alleen Cheyenne en Maan traden op, maar ook Nick & Simon, Clouseau, Tino Martin, Gordon, Francis van Broekhuizen en Bizzey. Het Knoop Gala wordt op 22 december uitgezonden op NPO 1.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.