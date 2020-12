Huurder is spoorloos nadat drugslab werd ontdekt in flat in Tilburg

De flat waar het drugslab werd gevonden (foto: Omroep Brabant). vergroot

Het drugslab dat donderdagavond is gevonden in een flat aan de Sibeliusstraat in Tilburg, werd gebruikt om grootschalig speed (amfetamine) te maken. Dat laat de politie desgevraagd weten. Het lab was in werking.

Het laboratorium bevond zich op de achtste verdieping van de flat. Er werd 64 liter amfetamine-olie gevonden. Ook lagen er allerlei zaken om amfetamine te produceren. Het ging volgens de politie om een professioneel ingericht lab. De boel is donderdagavond opgeruimd.

Huurder is een vrouw

Volgens getuigen werd de flat bewoond door een vrouw. Ook het officiële huurcontract staat op naam van een vrouw. Of dat dezelfde vrouw is weet de politie niet. Zij was in ieder geval niet thuis toen agenten binnenvielen.

Een dag na de inval en ontruiming zijn in de flat de sporen nog te zien. Letterlijk. Vanaf de voordeur van het huis loopt een wit spoor door de gang richting de lift. Volgens de politie is dit spoor ontstaan door het verplaatsen van een vrieskist. Bewoners hoeven zich geen zorgen te maken dat het spoor schadelijk is voor hun gezondheid.

De politie heeft een briefje opgehangen voor de huurder (foto: Omroep Brabant). vergroot

De politie vond het lab nadat ze woensdag in de buurt van de flat twee mannen controleerde. De mannen stonden bij een auto waarvan de kofferbak was geopend. Naast de auto stonden dozen. Toen de mannen de politie zagen zette een van hen het op een lopen.

De andere man werd gecontroleerd. In de dozen en de kofferbak zaten jerrycans met waarschijnlijk drugsolie. Daarop werd de man, die 23 is en uit Drunen komt, aangehouden. De politie is daarop donderdag verder gaan zoeken en vond ze het drugslab.

Vuurwerkvondst

Begin deze maand stuitte de politie in dezelfde straat op tweehonderd kilo illegaal vuurwerk. Een 23-jarige man had 264 cobra's, 80 mortiershells en zes zogenaamde flowerbeds in een garagebox opgeslagen.

De politie zei donderdag al dat het lab in de flat 'levensgevaarlijk' was. "Het is een appartement omringd door andere appartementen. Dat had zo maar rampzalige gevolgen kunnen hebben."

