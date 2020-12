Man thuis overvallen en vastgehouden in Lieshout

Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision Mediaprodukties vergroot

De bewoner van een huis aan de Servaasstraat in Lieshout is donderdagnacht overvallen. Vermoedelijk is hij daarbij enige tijd vastgehouden door de overvallers. Het slachtoffer bleef daarbij ongedeerd.

Het is niet duidelijk om hoeveel daders het gaat en of ze iets hebben buitgemaakt.

De politie ontving de melding van de woningoverval vrijdagmorgen rond half tien. Agenten doen onderzoek in en om het huis.

