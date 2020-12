Nieky Holzken kan het nog steeds: wint gevecht al binnen 2 minuten

Nieky Holzken vergroot

Nieky Holzken heeft zijn eerste gevecht in 13 maanden tijd gewonnen van Elliot Compton. 'The Natural' had maar 1 minuut en 36 seconden nodig om Compton te verslaan.

Job Willemse Geschreven door

Hij stond al een tijdje te springen om weer de ring in te stappen en dat was ook te zien tijdens het gevecht met Compton. De inmiddels 36-jarige Holzken ging als een jonge hond van start en zette zijn tegenstander uit Australië direct onder druk.

Compton mocht wel wat tikjes uitdelen, maar Holzken was zeer gefocust en op zoek naar het ene gaatje. En dat vond hij al binnen twee minuten. Met een linkse directe raakte Holzken vol de lever van Compton, die in elkaar kroop op de grond en niet meer kon opstaan.

Uiteindelijk heeft Holzken ruim 12 dagen in Singapore gezeten, voor een gevecht dat binnen twee minuten al voorbij was. "Ja, dat is niet lang, hè", was Holzkens eerste reactie. "Maar ik heb het ook meerdere malen gezegd. Ik zou hem in de eerste ronde pakken en dat heb ik dus ook gedaan."

Holzken gaf al aal dat hij lekker in z'n vel zit en dus de motivatie heeft hervonden om weer te knallen in de ring. "Je voelt het gewoon tijdens trainingen, maar ook als je 's ochtends uit bed stapt. Het is een gevoel van: ik heb er zin in. Dat is lastig te omschrijven, maar ik denk dat het vooral komt doordat ik weinig aan m'n hoofd heb. Ik heb me volledig kunnen focussen op dit duel."

Door de coronacrisis is organisator ONE Championship zeer strikt wat regels betreft. Holzken mocht maar één persoon meenemen (trainer en schoonvader Sjef Weber), maar moest wel op een aparte hotelkamer blijven en in verschillende taxi's afreizen naar de trainings- en wedstrijdlocatie. "Maar ergens is het ook wel goed geweest voor me", zegt Holzken. "Normaal ga ik altijd even de stad in en wat eten. Maar nu kon ik optimaal rusten en was ik 100 procent gefocust. Dus heel verkeerd was het niet."

Holzken staat nog altijd eerste op de wereldranglijst in zijn gewichtsklasse bij ONE. Hij hoopt snel weer in de ring te staan om voor de wereldtitel te kunnen vechten. Daarvoor zal het contract van de Helmonder verlengd moeten worden, maar een verlenging heeft hij in beraad.

Zimmerman

Erol Zimmerman uit Breda was ook afgereisd naar Singapore. De kickbokser nam het op tegen de Serviër Rade Opacic. In de tweede ronde kreeg de kickbokser uit Breda een 'spinning wheel kick' vol op zijn gezicht, waarna hij naar de grond ging. Zimmerman was niet meer fris genoeg om terug te keren in het gevecht, waardoor Opacic op technische knock-out (TKO) won.

