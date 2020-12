Brabantse ziekenhuizen vragen personeel of ze willen afzien van kerstverlof

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

De Brabantse ziekenhuizen vragen nu al aan medewerkers of ze bereid om af te zien van hun kerstverlof. “We proberen op die manier het rooster rond te krijgen. Ik hoop dat we het gaan redden, anders moeten misschien verloven ingetrokken worden", zegt ziekenhuisdirecteur Bart Berden. Hij spreekt als voorzitter van het Regionaal Overleg Acute Zorg namens alle ziekenhuizen in Brabant.

Het vooruitzicht van een zware kerst is fysiek en ook emotioneel belastend voor het personeel, zegt Berden. “De medewerkers willen met kerst graag bezig zijn met anderen dingen dan hard werken. Maar we hebben het zwaar te halen deze kerst, dus het kan zijn dat we toch een beroep moeten doen op medewerkers om te komen werken.”

Berden rekent het even voor. De besmettingen stijgen weer de laatste dagen en Brabant is nog steeds een van de koplopers in ons land. De stijgende besmettingen van nu betekenen over enkele weken meer opnames in de ziekenhuizen en meer patiënten op de ic.

Berden ziet met lede ogen dat we ons steeds minder aan de maatregelen houden. “Die maatregelen zijn op zich voldoende, maar we volgen ze onvoldoende op. Dat zie je aan bijvoorbeeld de pinbetalingen en de locatiegegevens die Google en Apple leveren.

"Vaccineren. Een derde wil wel, 20 procent wil niet en de rest twijfelt."

Moeten er dan strengere maatregelen worden ingevoerd? Berden aarzelt. “Je aan de anderhalve meter houden, handen wassen en drukte vermijden, dat is eigenlijk genoeg. Maar we juichen alles toe wat het aantal besmetting terugdringt, ook strengere maatregelen."

Er is wel een lichtpunt aan het eind van de tunnel, nu er vaccins aan zitten te komen. “Maar de tunnel is nog wel lang. Maatregelen zullen nog wel tot in de zomer nodig blijven.” Wat Berden zorgen baart is de vaccinbereidheid. Die is in de samenleving niet hoog genoeg, maar ook onder het ziekenhuispersoneel is er grote twijfel.

“Een derde wil wel, 20 procent wil niet en de rest twijfelt. We gaan daarom met de twijfelende medewerkers in gesprek. We hopen meer duidelijkheid te kunnen geven over het vaccin. Op die manier hopen we het vertrouwen in de prik te verhogen. Dat is in het belang van de gezondheid van onze medewerkers en van onze patiënten.”

