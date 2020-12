Automobilist schept fietser tijdens politieachtervolging in Breda

Foto: Tom van der Put/SQ Vision vergroot

Een bestuurder die op de vlucht was voor de politie heeft vrijdagmiddag een overstekende fietser geschept in Breda. De man is nog altijd niet gepakt en wordt gezocht door de politie. Hij reed in een grijze Nissan Qashqai.

Ron Vorstermans Geschreven door

De man reed rond halfeen op de kruising van de Wilhelminasingel en de Vierwindenstraat. Een agent in een burgerauto werd daar door de man afgesneden bij het stoplicht.

Toen de man door de agent werd gesommeerd om verderop te stoppen, gaf hij gas en ging hij er vandoor. Met hoge snelheid reed hij door het rode verkeerslicht op de kruising van de Claudius Prinsenlaan met de De La Reijweg.

Zelfs toen er overstekende fietsers naderden, remde de bestuurder niet. Hij reed, kennelijk bewust, een vrouw vol aan. De vrouw vloog door de lucht en kwam op het wegdek terecht. De man reed op hoge snelheid door. De vrouw raakte niet gewond. Ze kon later op eigen kracht weer naar huis.

Wachten op privacy instellingen...

De man is nog altijd niet gepakt. "Het voertuig bleek wel vaker voor te komen in de politiesystemen", aldus de politie.

Foto: Tom van der Put/SQ Vision vergroot

Foto: Tom van der Put/SQ Vision vergroot

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.