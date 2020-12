Twee mannen opgepakt voor twee overvallen op appartement in Uden

Twee mannen zijn donderdag opgepakt voor twee overvallen op een bewoner van een appartement aan het Oude Kerkpad in Uden. De verdachten zijn een 24-jarige man uit Barendrecht en een 21-jarige Bredanaar.

Bij de overal op woensdag werden persoonlijke eigendommen van de bewoner buitgemaakt. De man uit Barendrecht werd woensdagnacht rond halfdrie aangehouden in zijn woonplaats.

Het politieonderzoek leidde ook naar de man uit Breda. Die is donderdagavond rond tien uur in Bergen op Zoom aangehouden. Tijdens het verhoor bleek dat hij het slachtoffer op vrijdag 4 december had overvallen.