Apache van vliegbasis Gilze-Rijen maakt voorzorgslanding in Almkerk

Een Apache-gevechtshelikopter heeft vrijdagmiddag een voorzorgslanding gemaakt aan de Midgraaf in Almkerk. Dat meldt het Defensie Helikopter Commando. De helikopter van vliegbasis Gilze-Rijen is veilig geland.

Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand was. Monteurs zijn vanuit Gilze-Rijen onderweg naar de helikopter om te kijken of en hoe ze het toestel kunnen repareren.