Dronken bestuurder veroorzaakt ongeluk en slaat op de vlucht

Twee mensen zijn vrijdagavond gewond geraakt bij een ongeluk in Roosendaal. Hun auto werd frontaal geraakt door een dronken bestuurder die op de verkeerde weghelft terecht was gekomen.

Het ongeluk gebeurde even na halfelf. Een 27-jarige man reed vanaf de rotonde op de Burgemeester Freijterslaan richting de A17. Hij reed over de middenberm en is zo op de verkeerde weghelft terecht gekomen. Daar botste hij op een andere auto. De twee mensen in die auto taakten gewond en moesten met een ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht.