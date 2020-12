Go-scooter in brand gestoken in Breda

De scooter werd in de nacht in brand gestoken (foto: SQ Vision Mediaprodukties). Volgende Vorige vergroot 1/2 De scooter werd in de nacht in brand gestoken (foto: SQ Vision Mediaprodukties).

Een deelscooter van het bedrijf Go-Sharing is in de nacht van vrijdag op zaterdag in brand gezet in Breda. De gifgroene scooters zijn regelmatig het doelwit van vandalen.

De scooter stond aan de kant van de weg op de Willem van Oranjelaan geparkeerd toen het rond één uur in brand werd gestoken. Zaterdagochtend stond Orde en Handhaving van de gemeente Breda foto's te maken en bewijs vast te stellen. Tussen de resten lagen twee soorten flessen met brandbaar spul erin.

Het gebeurt vaker dat de groene scootertjes nodeloos worden gesloopt. Eind oktober werden er nog tien scooters van hetzelfde bedrijf in brand gestoken in Rosmalen.

De tweewielers zijn een makkelijk doelwit omdat ze overal en nergens geparkeerd worden. Gebruikers huren een scooter via een app en mogen na hun ritje het voertuig langs de kant van de weg achterlaten. Regelmatig gebeurt dit op afgelegen of onverlichte plekken.

