23 auto’s opengebroken in parkeergarage Vught

foto: Bart Meesters/SQ Vision vergroot

In een parkeergarage in Vught zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag 23 auto’s opengebroken. De ramen van de auto’s zijn ingeslagen, maar er is relatief weinig buitgemaakt.

Janneke Bosch Geschreven door

De auto's stonden geparkeerd in de parkeergarage Het Vughtse Hart, aan de Secretaris van Rooijstraat in het centrum van Vught. De dief of dieven kwamen de parkeergarage in door een buitendeur open te breken.

De garage bestaat uit twee gedeeltes: een stuk waar bewoners kunnen parkeren van nabijgelegen appartementen, en een gedeelte voor winkelend publiek. De parkeergarage ligt onder een supermarkt.

Handschoenenkastjes

In allebei de delen van de garage zijn autoruiten ingeslagen. Er zijn auto’s doorzocht en handschoenenkastjes opengetrokken. Toch lijkt er relatief weinig te zijn buitgemaakt, zegt een getuige.

De politie heeft de zaak in onderzoek.

Wachten op privacy instellingen...

foto: Bart Meesters/SQ Vision vergroot

foto: Bart Meesters/SQ Vision vergroot

foto: Bart Meesters/SQ Vision vergroot

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.