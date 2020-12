Duizenden mensen zonder boodschappen door boerenprotest bij distributiecentra Albert Heijn

Door boerenprotesten bij distributiecentra van Albert Heijn krijgen duizenden mensen geen boodschappen thuisbezorgd en blijven schappen leeg. Boeren blokkeerden zaterdag distributiecentra in Gelderse Oosterhout en Geldermalsen.

Bij de blokkades in Oosterhout en Geldermalsen waren tientallen boeren met tractor aanwezig. Tegen het einde van de middag trokken boeren ook in de richting van het distributiecentrum in Tilburg. Daar staan zes trekkers in de berm. Het is nog niet duidelijk of er nog meer boeren die kant op komen.