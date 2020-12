Veel mensen zonder boodschappen door boerenprotest bij distributiecentra Albert Heijn

Door boerenprotesten bij distributiecentra van Albert Heijn kregen veel mensen zaterdag geen boodschappen thuisbezorgd en blijven schappen leeg. Boeren blokkeerden zaterdag distributiecentra in Gelderse Oosterhout en Geldermalsen.

Bij de blokkades in Oosterhout en Geldermalsen waren tientallen boeren met tractor aanwezig. Tegen het einde van de middag trokken boeren ook in de richting van het distributiecentrum in Tilburg. Daar stonden zes tractoren aan de zijkant van de weg. De tractoren waren zo neergezet dat het vrachtverkeer makkelijk kon passeren.

Chauffeur

Een Brabantse vrachtwagenchauffeur die werkt voor Albert Heijn liet weten dat hij vandaag zijn werk niet kon doen. ''Ik ben maar naar huis gegaan. We kunnen door die blokkades geen winkel bevoorraden. Morgenochtend proberen we het opnieuw.'' De chauffeur die verder anoniem wil blijven werkt bij het distributiecentrum in Geldermalsen. Volgens hem blokkeerden daar tientallen boeren de weg ingang. ''Ze hadden zelfs een hele frietkraam meegenomen! Het was echt belachelijk.''