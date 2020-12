Politie maakt een eind aan illegaal feest in Rosmalen, organisator opgepakt

Archieffoto vergroot

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een eind gemaakt aan een illegaal feest in Rosmalen. De organisator is opgepakt.

Janneke Bosch Geschreven door

Het feest werd gehouden in een ecoduct, vlakbij de Sparrenstraat-Zuid in Rosmalen. Er waren ruim vijftien bezoekers aanwezig meldt de politie. Die hielden zich niet aan de coronamaatregelen. Zij hebben allemaal een bekeuring gekregen. Daarna zijn ze rustig vertrokken. De organisator van het feest is aangehouden.

Zware tijden

"Dit soort illegale feesten zijn onacceptabel gezien de coronamaatregelen," zo meldt de politie. "Het zijn voor iedereen zware tijden, dat snappen we. Maar houd je aan de regels."

Wachten op privacy instellingen...

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.