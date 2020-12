Gewapende overval op winkel in Helmond, dader is gevlucht

Een overval op een winkel in Helmond zaterdagavond. De dader is er met een geldbuit vandoor gegaan.

De overval gebeurde rond tien over negen, op de Noord Koninginnewal. De dader bedreigde een medewerker van de winkel met een mes.

Daarna is hij er met een geldbedrag vandoor gegaan. Het is niet duidelijk hoeveel hij precies heeft meegenomen. De man vluchtte op een fiets, welke kant op is onbekend.