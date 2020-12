Huizen in Best beschadigd, mogelijk door zwaar vuurwerk

Bij daglicht is de schade goed te zien (foto: Noël van Hooft) vergroot

Van twee huizen in Best zijn in de nacht van zaterdag op zondag de ruiten gesprongen, mogelijk doordat er zwaar vuurwerk is afgestoken. Er is niemand gewond geraakt.

Rond kwart voor twee in de nacht werd de brandweer gebeld. De huizen aan de Boksprong in Best zijn behoorlijk beschadigd, de ruiten aan de voorkant van het huis liggen eruit en ook in de deur is het glas kapot gesprongen.

De volgende ochtend is de schade pas goed te zien. De schade ontstond onder de carport die door twee huizen wordt gedeeld. De muren zijn zwartgeblakerd, net als het glas dat hier en daar nog uit de sponningen steekt. Ook de lichtkoepels in het dak van de carport zijn gesneuveld.

Buurtbewoners zijn behoorlijk geschrokken. "Ik hoorde een heel harde knal", vertelt een overbuurvrouw. "Ik dacht eerst aan een blikseminslag, maar ik denk dat het nu iets van vuurwerk was. Daarna hoorde ik allemaal stemmen." De bewoner woonde nog maar net in het huis waar nu zoveel schade is, weet ze ook nog te melden.

Wat er precies gebeurd is, is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en ook de recherche was bij de Boksprong om onderzoek te doen. Het is nog onduidelijk of het om een doelgerichte actie ging. Volgens omwonenden was er een harde klap te horen en rook het buiten naar benzine.

De bewoners van de huizen waren al niet meer in de huiskamer, zij raakten niet gewond.

