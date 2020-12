Scholen dicht nu coronacijfers blijven stijgen, lijkt burgemeester Weterings onvermijdelijk

Burgemeester Theo Weterings (archieffoto: Omroep Brabant). vergroot

In Den Haag wordt zondag gesproken over strengere coronamaatregelen. Ook volgens burgemeester Theo Weterings van Tilburg ontkomen we hier niet aan gezien het stijgend aantal besmettingen. Wat hem betreft staat het onderwijs bovenaan. Hij houdt er rekening mee dat scholen opnieuw tijdelijk sluiten. Dit zei hij zondag in de talkshow KRAAK. van Omroep Brabant.

Sandra Kagie Geschreven door

Dat ook winkels te maken krijgen met 'nadere beperkingen', zou de burgemeester, tevens voorzitter van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant niet verbazen. Dit zeker nu ook in Duitsland zondag is besloten tot strengere maatregelen. "En verschillende maatregelen aan weerszijden van de grens is lastig", zo geeft hij aan.

Premier Mark Rutte hintte vorige week al op extra maatregelen als de besmettingscijfers niet zouden dalen. Wat het voor ingrepen zouden zijn, wilde hij nog niet kwijt maar hij liet woensdag in de Tweede Kamer doorschemeren dat het kan gaan om maatregelen in het onderwijs of voor niet-essentiële winkels.

'Eentonige boodschap'

Burgemeester Weterings bleef zondag de in zijn woorden 'eentonige boodschap' herhalen. "Houd je aan de regels." Hij snapt niet dat mensen in drukke winkelstraten blijven zeggen dat het zo druk is, wanneer ze ernaar wordt gevraagd. "Maar de vraag of het nodig is dat je daar op dat moment bent, had je jezelf op dat moment al moeten stellen", stelde hij.

Dat het dit jaar andere feestdagen worden dan anders, daar kunnen we volgens hem met zijn allen niet omheen. "Maar het perspectief is dat het in 2021 beter wordt. En dat wil ik graag benadrukken."

Dit verwachten mensen in de binnenstad van Breda:

Bekijk hier heel het gesprek met burgemeester Theo Weterings in KRAAK.

