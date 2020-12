Eigenaar van cafetaria houdt zich bewust niet aan mondkapjesplicht en riskeert daarmee stevige boete

"U hoeft bij ons geen ‘niet werkend’ mondkapje op." dat staat te lezen op de deur van Cafetaria ’t Stamhuijs in Schijndel. Eigenaar Marijn Tilburgs wil niet meewerken aan de mondkapjesplicht en ‘het experiment’ dat sinds deze maand geldt. Om onder de plicht uit te komen zou je alleen naar binnen mogen met een afspraak. Maar de gemeente is duidelijk: ook met een afspraak moet iedereen een mondkapje op.

Zelf bepalen wie er binnenkomt

Eigenaar Marijn Tilburgs vindt het mondkapje onzin en gevaarlijk en wil daarom niet meewerken aan de nieuwe coronaregels. "Vanaf nu zijn we alleen open op afspraak. Je kunt telefonisch of online bestellen. En aan de deur kun je een afspraak maken om binnen te komen", zo denkt de eigenaar onder de plicht uit te komen. "Een winkel is geen openbare plek of publieke plek. Dat heeft de rechter in 2014 ook geoordeeld. Niemand is verplicht hier te komen. Ik wil zelf bepalen wie en hoe iemand binnen komt in mijn zaak."