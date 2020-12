Björn Koreman loopt marathon snel genoeg voor Olympische Spelen: 'Onwerkelijk'

Björn Koreman uit Geertruidenberg tijdens de marathon Eindhoven. vergroot

Björn Koreman heeft in Wenen de marathon gewonnen in 2 uur, 11 minuten en 7 seconden. Daarmee haalde hij de olympische limiet. Omdat er drie Nederlandse marathonlopers naar de Spelen mogen en hij de derde tijd heeft gelopen, is de kans groot dat hij ook echt mag gaan. "Onwerkelijk", noemde de 29-jarige atleet uit Geertruidenberg het zondag in het programma Zuidtribune op Omroep Brabant radio.

"Het was echt heel zwaar", zei Koreman over zijn race. "Ik voel me verschrikkelijk nu. De komende paar weken doe ik niks." Vooral tegen het eind had hij het lastig door kramp. "Mijn linkerbeen deed zo'n pijn. Maar met een beetje verval heb ik het toch gehaald. Nu is het een kwestie van toegeven aan de spierpijn. Maar dat is de 2.11.07 allemaal waard."

De limiet voor de Olympische Spelen in Tokio is gesteld op 2.11.30. Degenen die daar het verst onder zitten, mogen volgend jaar afreizen. De kans dat er nog iemand onder de tijd van Koreman duikt is niet groot omdat er door corona maar weinig marathons worden gelopen.

'Allemaal nog een voorjaarsmarathon'

Toch is het nog niet zeker dat de atleet uit Geertruidenberg aan de start in Tokio zal staan. Naast hem hebben nog drie anderen nu de limiet gelopen. "Het meest eerlijke is als we allemaal nog een voorjaarsmarathon lopen en dat de drie snelsten dan gaan", zegt hij er zondag zelf over.

Met zijn tijd verbeterde hij zondag zijn persoonlijk record met meer dan zes minuten. De marathon in Wenen diende als Oostenrijks kampioenschap, maar er mochten ook deelnemers uit andere landen aan meedoen. Koreman is een atleet met een bijzonder verhaal. Ooit rookte hij een pakje sigaretten per dag.

