Aanslag was gericht tegen huis van politieman, vrouw en kinderen waren alleen thuis

Het huis aan de Boksprong in Best, waar zaterdagnacht rond kwart voor twee een aanslag is gepleegd, is van een politieman. Hij was op het moment van de explosie aan het werk. Zijn vrouw en twee kleine kinderen waren wel thuis, maar raakten niet gewond. Vermoedelijk is er een brandbom gebruikt.

Na de explosie brak er brand uit. Het huis is daardoor flink beschadigd. De ruiten aan de voorkant van het huis liggen eruit en ook in de deur is het glas kapot gesprongen. Ook het huis van de buren heeft schade opgelopen. Ook daar raakte niemand gewond.

De politie maakte de volgende ochtend bekend dat het om de woning van een agent gaat, die in Oost-Brabant werkt. Ze zoekt getuigen van de aanslag en hoopt dat mensen eventuele camerabeelden aan de politie willen geven. Ze zoekt onder meer de bestuurder van een scooter die tijdens de aanslag in de buurt was.

Gerichte actie

De recherche houdt rekening met meerdere scenario's, waaronder het scenario dat het om een gerichte en opzettelijke actie gaat.

Buurtbewoners zijn behoorlijk geschrokken. "Ik hoorde een heel harde knal", vertelt een overbuurvrouw. "Ik dacht eerst aan een blikseminslag, maar ik denk dat het nu iets van vuurwerk was. Daarna hoorde ik allemaal stemmen." De bewoner woonde nog maar net in het huis waar nu zoveel schade is, weet ze ook nog te melden.

Wat er precies gebeurd is, is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en ook de recherche was bij de Boksprong om onderzoek te doen. Politie zoekt ook nog naar de bestuurder van een scooter die ten tijde van de brandstichting in de buurt was.

