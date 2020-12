Auto volledig verwoest nadat jongens er vuurwerk in hadden gegooid

De volledig verwoeste auto (foto: Jurgen Versteeg/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

Een auto is zondagavond in Dussen in vlammen opgegaan. Volgens een getuige heeft een groep jongeren vuurwerk in de wagen gegooid en rende ze daarna weg.

De auto stond geparkeerd op het terrein van een autobedrijf aan de Muilkerk. De vermoedelijke brandstichting werd rond half elf gepleegd. De brandweer was snel ter plaats, maar kon niet voorkomen dat de auto uitbrandde.

De auto die door brandend vuurwerk zou zijn getroffen (foto: Jurgen Versteeg/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

