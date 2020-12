Wachten op privacy instellingen... Frits van Eerd (midden) overlegt met boeren (foto: Bart Meesters Multi Media/SQ Vision Mediaprodukties). Boeren bij het huis van Frits van Eerd (foto: Gabor Heeres/SQ Vision). Volgende Vorige vergroot 1/3 Boeren bezoeken Jumbo-topman Frits van Eerd thuis: 'Het was een goed gesprek'

Een delegatie van boze boeren heeft zich maandagmorgen al enige tijd verzameld voor de woning van Frits van Eerd. De topman van Jumbo in Veghel werd thuis opgezocht, nadat de actievoerders bot hadden gevangen bij het distributiecentrum van het supermarktconcern. Woordvoerder Kees Schoenmakers uit Vessem kijkt met plezier terug op het onderhoud, maar hij wil ook niet te vroeg juichen. In januari zou er overleg zijn met de supermarktenbranche.

De demonstrerende boeren hadden in eerste instantie koers gezet naar het distributiecentrum van de winkelketen, aan De Amert in Veghel. Hier kwamen ze aan een gesloten deur. De politie stuurde hen weg. Maar omdat de actievoerders niet voor een gat zijn gevangen, gingen ze op zoek naar het huis van Van Eerd.

Boeren en politie bij het huis van Frits van Eerd (foto: vergroot

Frits van Eerd uit bed gehaald

Daar aangekomen deed zijn vrouw open. "Ik vroeg door de intercom of we Frits konden spreken. Ze was verrast, omdat we er al zo vroeg bij waren. Maar dat moet wel, we moeten hard en lang werken om te kunnen verdienen", vertelt Kees Schoenmakers. Van enige irritatie was bij Van Eerds echtgenote volgens hem geen sprake. Ze was zelfs bereid om haar man uit bed te halen.

De boeren moesten wel even geduld hebben voordat Van Eerd zich meldde. "Het duurde, het duurde, het duurde. We waren bang dat de politie in Veghel al onderweg was. Dat kon er ook wel bij. Maar na een tijdje kwamen we erachter waarom hij op zich had laten wachten. Hij had zich volledig netjes aangekleed, dat had ik niet verwacht. Uiteindelijk hebben we een kwartier met elkaar gepraat. Dat siert hem. Het was een goed gesprek", aldus Schoenmakers.

De boeren waren in alle vroegte bij het huis van Van Eerd (foto: Gabor Heeres/SQ Vision). vergroot

'Desnoods naar Madrid'

De boeren balen ervan dat de levensmiddelenbranche een ultimatum dat ze hadden gesteld niet serieus lijkt te nemen. Schoenmakers stelde dat hij best met kameraden wil afreizen naar brancheorganisatie CBL in Leidschendam om daar verhaal te halen.

"Van Eerd leek dat een hele onderneming, maar als we de oplossing in Madrid moeten halen, dan rijden we desnoods naar Madrid", vertelt Schoenmakers. Hij verlangt een eerlijke prijs voor zijn producten. Deze wens was ook reden voor naar schatting honderd collega's die maandag al uren het distributiecentrum van Jumbo in Breda blokkeren.

'Waarom elkaar moeilijk maken?'

Het gesprek met Van Eerd duurde een kwartier. Schoenmakers vond het fideel dat de Jumbo-topman de boeren te woord stond. Maar of het wat oplevert? "Van Eerd heeft contact gezocht met het CBL en we zijn benieuwd naar de reactie. Wat ik hoop is dat hij met een toezegging komt voor een beter verdienmodel. En anders dat we op korte termijn duidelijkheid krijgen."

De politie houdt een oogje in het zeil (foto: Bart Meesters Meesters Multi Media/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

"Ik ben zeer tevreden, al weet ik niet of er later vandaag nog een gesprek plaatsvindt. Ik hoop het: waarom zouden we het elkaar moeilijk maken?"

Boeren blokkeren maandagmorgen het distributiecentrum van Jumbo in Breda:

