Winkelpersoneel Jumbo komt verhaal halen bij actievoerende boeren

Drie mannen van naar schatting twintig jaar hebben maandagmorgen heibel veroorzaakt tijdens een boerendemonstratie bij het distributiecentrum van Jumbo in Breda. Ze wensten de actievoerders onder meer een ernstige ziekte toe. Na een lang gesprek met de politie was het drietal ineens verdwenen.

De actie bij het gebouw van het Veghelse supermarktconcern aan de labc in Breda begon tegen vier uur, zondagnacht, en verliep gemoedelijk. Boeren willen een betere prijs voor hun producten.

'Niet zo aanstellen'

De drie raddraaiers denken daar anders over. “Wij verdienen nog minder, jullie moeten je niet zo aanstellen”, zeiden ze, waarna onder meer tegen banden van een aantal tractoren werd aangetrapt. De mannen wilden eerder deze ochtend gaan werken in een van de Jumbo-winkels in Breda, maar dat ging niet vanwege de boerenactie.