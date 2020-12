PSV treft het Griekse Olympiakos in de volgende ronde van de Europa League

Opnieuw scoorde Donyell Malen, op aangeven van Philipp Max (foto: OrangePictures). vergroot

PSV gaat het in de volgende ronde van de Europa League opnemen tegen Olympiakos Piraeus. De Eindhovenaren werden tijdens de loting gekoppeld aan de Griekse koploper en zullen op donderdag 18 februari beginnen met een uitwedstrijd, waarna een week later de return in Eindhoven zal plaatsvinden.

Job Willemse Geschreven door

Opnieuw zal PSV dus gaan afreizen naar Griekenland. Dat deden de Eindhovenaren eerder dit seizoen ook al, toen PSV op bezoek bij PAOK klop kreeg: 4-1. Het duel met Olympiakos wordt een weerzien met een oude bekende. Armindo Bruma wordt dit seizoen namelijk door PSV verhuurd aan het Griekse Olympiakos. Echt een succes lijkt die huurperiode nog niet te zijn, want Bruma speelde tot dusverre pas 4 wedstrijden voor de Griekse club (mede door blessures).

Bruma speelde dit seizoen nog kort voor PSV (foto: OrangePictures). vergroot

Koploper in Griekenland

Wel staat Olympiakos nog ongeslagen bovenaan in de Griekse competitie. De afgelopen tien jaar domineerde Olympiakos de competitie in eigen land. Acht keer werd de club uit Athene namelijk landskampioen. Verder valt op dat de doelman José Sa pas drie keer een tegendoelpunt heeft moeten incasseren. Dat laat zien dat het defensief aardig op orde hebben.

Maar het lukte de huidige ploeg niet om in de Champions League te overwinteren. FC Porto en Manchester City waren te sterk en Olympiakos won maar één wedstrijd en verloor er vijf. Voormalig Willem II’er Marios Vrousia staat ook nog onder contract bij de Griekse topclub.

PSV bereikte de knock-outfase van de Europa League door in een groep met Granada CF, PAOK FC en Omonia Nicosia als eerste te eindigen. Daarmee zorgde PSV er niet alleen voor dat er meer geld binnen kwam, maar PSV ontliep tijdens de loting ook de op papier betere en grotere ploegen. De Eindhovenaren konden bijvoorbeeld niet gekoppeld worden aan grootmachten als Manchester United, Tottenham Hotspur en AS Roma.

Niet tegen Ajax

Naast PSV was Ajax de andere Nederlandse afgevaardigde voor de knock-outfase van de Europa League. De Amsterdammers gaan het opnemen tegen LOSC Lille. PSV en Ajax konden niet aan elkaar worden gekoppeld. Als PSV en Ajax beide deze ronde doorkomen, is het theoretisch mogelijk dat we een Nederlands onderonsje krijgen in de achtste finale.

