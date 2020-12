Robert maakt van een oude voetbalkantine een buurthuis: 'Saamhorigheid tegenwoordig ver te zoeken'

Helma Oostelbos en Robert Martens bij de voormalige voetbalkantine (foto: René van Hoof). vergroot

De nu nog iets desolate voormalige voetbalkantine van de Katholieke Sportvereniging Broekhoven, verandert als het aan buurtbewoner Robert Martens ligt binnenkort in een bruisend buurthuis met activiteiten voor jong en oud. Volgens Robert is de saamhorigheid in de Tilburgse volkswijk Broekhoven tegenwoordig ver te zoeken. Maar hij is ervan overtuigd dat een laagdrempelig buurthuis dat weer kan veranderen.

Al een paar jaar loopt Robert Martens met het plan om de voetbalkantine te verbouwen tot een gezellig buurthuis. "Vroeger waren er veel plekken waar mensen terecht konden in de wijk, nu is er bijna niets meer te doen", zegt hij. "Er is wel buurthuis Spijkerbeemden maar dat is nogal luxe en de drempel is voor veel buurtbewoners te hoog", aldus Robert Martens.

Ook zijn er appartementen boven Spijkerbeemden, waardoor de jeugd er niet teveel kabaal kan maken. Wat niet wil zeggen dat de voormalige sportkantine straks een soort disco wordt, want dat is zeker niet de bedoeling.

Kopje koffie pakken

Robert Martens denkt dat de saamhorigheid en gezelligheid in de wijk terugkomt als mensen straks zo binnen kunnen lopen en een kopje koffie kunnen pakken in het buurthuis. Omdat hij niet goed de weg kent naar de plaatselijke politiek, krijgt hij steun van SP-raadslid Helma Oostelbos. Zij heeft een initiatiefvoorstel gemaakt dat maandagavond wordt besproken in de gemeenteraad. Zoals het er nu uitziet, kan dat rekenen op brede politieke steun.

Als Helma over de plannen begint te praten, straalt zij al van enthousiasme. Als de gemeenteraad groen licht geeft, dan gaat iemand van de gemeente de plannen verder uitwerken en uitrekenen wat de verbouwing gaat kosten.

Lincedance

Helma en Robert zien het al helemaal zitten en hopen dat het nieuwe buurthuis volgend voorjaar open kan. Met activiteiten voor jong en oud, zoals linedance en huiswerkbegeleiding. Hopelijk gooit het coronavirus tegen die tijd geen roet meer in het eten.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.