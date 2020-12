Daniëlle werd overreden door een crossmotor, OM eist twee jaar tegen verdachte

De achtergelaten motor na het ongeluk (foto: Bart Meesters). vergroot

Twee jaar en acht maanden cel. Dat eist het Openbaar Ministerie tegen een 20-jarige Bosschenaar. De man zou vorig jaar juni Daniëlle Schuiling bewust hebben overreden met een gestolen crossmotor. Daniëlle belandde op de ic en zit nu anderhalf jaar later nog steeds in een rolstoel. Ze ondergaat begin januari opnieuw een operatie.

Martijn de Graaf Geschreven door

“Ik heb haar echt niet aangereden”, zijn de eerste woorden van Houssin El A. De 20-jarige jongen wordt verdacht van poging tot doodslag en het stelen van een crossmotor. Terwijl hij zijn eerste woorden uitspreekt klinkt vanuit een andere kant van de rechtszaal het snikken van Daniëlle.

In haar straat in Den Bosch wordt, tot haar grote ergernis, vaker hard gereden door crossmotoren. Op Tweede Pinksterdag 2019, was het weer zover. De hele middag werd er al geracet. Daniëlle is het zat en loopt de straat op om er iets van te zeggen. Dan slaat het noodlot toe. Ze wordt door een van de mannen op de motor overreden.

Daniëlle deed haar verhaal eerder al bij Omroep Brabant. “Een meter of twee voordat hij me raakte keek ik de jongen in zijn ogen aan. Toen schrok ik. Ik zag eigenlijk niet iemand die geschrokken was. Ik zag een hele kille koude blik. Toen dacht ik wel: 'Shit ga je me aanrijden?'”

Op de ic

De eerste dagen na het ongeluk ligt Daniëlle op de intensive care. "Ik lag aan het zuurstof, aan de hartbewaking en mijn bovenlichaam werd constant verdoofd. Dan was de pijn van de gebroken ribben enigszins draagbaar. Anders ging ik dood van de pijn."

Maandag is de zaak inhoudelijk behandeld. Daniëlle rijdt in een rolstoel binnen terwijl de verdachte soepel lopend binnenkwam. Een tengere jongen in het zwart gekleed kijkt zelfbewust rond en zwaait lachend naar een medeverdachte. Daniëlles ogen zijn zichtbaar nat. "Ik heb vannacht erg slecht geslapen. Ik was ook vroeg wakker.”

De verdachte ontkent er iets mee te maken te hebben. Hoe DNA-sporen die van hem gevonden zijn op een petje en motor zijn gekomen weet hij niet. "Ik leen mijn petjes wel eens uit, die motor kan ik misschien wel hebben aangeraakt." Op veel vragen antwoordt hij dat hij het niet meer weet.

“Lafaards”, klinkt het op een gegeven moment zacht vanuit de zaal. De partner van Daniëlle reageert als ook de tweede verdachte in deze zaak, Ali Al H. zich meerdere keren op zijn zwijgrecht beroept.

Slachtofferverklaring

"Ik wil dat je weet wat je mij, mijn familie en vrienden hebt aangedaan." Zo begint Daniëlle haar slachtofferverklaring. "Je bent een totale lafaard die zijn eigen daden niet onder ogen wilt komen."

Bekijk hier de slachtofferverklaring van Daniëlle. Ze is akkoord met de publicatie hiervan, al wil ze dat wel graag onherkenbaar doen:

Wachten op privacy instellingen...

Nog een aanrijding

Er wordt nog een zaak behandeld waar El A. iemand met een scooter heeft aangereden. Hij bekent, maar ook van deze zaak weet hij zich maar weinig te herinneren. Ook daar reed hij iemand aan, met veel te hoge snelheid en met zware verwondingen tot gevolg.

Hij is bij zijn oom in de auto gestapt en verliet daarna de plek van het ongeluk. Als Daniëlle dit hoort wordt het haar allemaal teveel, samen met haar vriend verlaat ze de zaal.

Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie vindt dat een poging tot doodslag niet valt te bewijzen. Daarvoor moet opzet in het spel zijn en dat is niet vast te stellen, zegt de officier van justitie. Maar het OM vindt roekeloos rijden met ernstige verwondingen tot gevolg en het stelen van een crossmotor wel bewezen. Daarom eist het OM in totaal een gevangenisstraf van twee jaar en acht maanden tegen Houssin El A.. Ali Al H. moet, als het aan het openbaar ministerie ligt zes weken de gevangenis in.

Op 18 januari doet de rechter uitspraak.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.