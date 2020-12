1/2 Lockdowndrukte bij de IKEA in Breda: snel nog even spullen voor de verbouwing scoren

Veel mensen lopen vooruit op een strenge lockdown van ruim een maand, die vanavond waarschijnlijk wordt afgekondigd. Zo is het bij de IKEA in Breda veel drukker dan normaal op een maandagmiddag. Stapels kerstbomen worden gratis aan klanten meegegeven, omdat ze anders onverkocht op de parkeerplaats blijven liggen.

Vooropgesteld: honderd procent zeker dat er een harde lockdown aankomt, is het niet. Maar het uitgelekte nieuws dat vanaf morgen alle niet-essentiële winkels een maand lang de deuren moeten sluiten, zorgt voor hamstergedrag. In verschillende winkelcentra staan lange rijen voor winkels .

Zo staan ook bij de IKEA in Breda tientallen mensen achter elkaar met een mondkapje op voor de ingang. Een medewerker die in de parkeergarage winkelkarretjes verzamelt erkent: het is veel drukker dan normaal. Mensen in de rij zijn er niet al te happig op om vragen te beantwoorden.

"Het is nog niet zeker dat we hier morgen niet meer terechtkunnen. Maar een maand lang geen vloer hebben, is ook niet fijn. Dus ben ik hier voor de zekerheid maar naartoe gegaan. Het is even niet anders." De man is niet de enige, blijkt wel uit de aanzwellende rij mensen.