Lange rijen voor winkels na uitlekken maatregelen

Er zijn lange rijen ontstaan voor verschillende winkels nu er een harde lockdown aan lijkt te komen. Vanaf maandagnacht twaalf uur moeten deze winkels hun deuren sluiten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook kappers en andere contactberoepen moeten stoppen en dat leidt tot stress en last-minute bezoekjes aan allerlei winkels.

Zware lockdown

Premier Rutte maakt maandagavond aanvullende coronamaatregelen bekend. Alles wijst erop dat er een verzwaring aankomt, maar over de invulling is nog weinig bekend. Het kabinet hakt in de loop van de dag knopen door. "Het gaat om vergaande maatregelen. Daar moet nog een strijd over worden uitgevochten", zei politiek verslaggever Xander van der Wulp in het NOS Radio 1 Journaal.