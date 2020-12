Coronanieuws: 'Harde lockdown tot en met 19 januari', kabinet wil winkels en scholen dicht

Winkelend publiek grote markt Breda (foto: Kevin Cordewener) vergroot

In dit liveblog houden we je maandag op de hoogte van al het nieuws rondom de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

Redactie & ANP Geschreven door

De hoofdpunten:

Lockdown tot half januari: kabinet wil winkels en scholen dicht .

10 procent ov-reizigers weigert mondkapje te dragen.

In Nederland zijn zondag 9924 nieuwe gevallen van corona gemeld.

In Brabant ging het om 1650 positief geteste mensen.

Er liggen maandag 318 coronapatiënten in de ziekenhuizen in Brabant.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themapagina.

13.55 - Onderwijsbond AOb: sluiten scholen is helaas de enige optie

Als het kabinet inderdaad besluit dat de scholen voorlopig dichtgaan, is dat voor onderwijsbond AOb 'een besluit waarvan je snapt dat het moet komen, helaas is dit nu de enige optie'.

Scholen moeten voorlopig waarschijnlijk online lesgeven. Dat kan voor problemen zorgen, waarschuwt de AOb. "Online lesgeven is helaas echt niet hetzelfde. Weer zullen de achterstanden oplopen."

13.50 - Aan de bezoekmaatregelen voor Kerstmis verandert niets

Aan de bezoekmaatregelen voor Kerstmis verandert niets. Dat betekent dat mensen maximaal drie mensen thuis mogen ontvangen, kinderen onder de dertien jaar niet meegeteld. Rutte had eerder gezegd dat de kerstdagen ontzien zouden worden bij eventuele strengere maatregelen. Volgens ingewijden blijft die toezegging overeind.

13.50 - Wat mag er wel en wat niet? Alle maatregelen op een rijtje

Er is veel onduidelijkheid over de nieuwe harde lockdown. Vanaf dinsdag gaan veel winkels dicht en ook een bezoekje aan de kapper kan niet meer. De scholen gaan ook dicht, maar de tandarts en de fysio mogen weer wel.

Hier een overzicht van de (mogelijke) nieuwe regels.

13.45 - Kapster in Son en Breugel knipt heel de avond door

Nog snel even naar de kapper? Dat kan hoogstwaarschijnlijk alleen vandaag nog. Kapster Kristel Pols uit Son en Breugel gaat deze maandag speciaal open om de laatste klanten te helpen.

Lees hier heel haar verhaal

13.30 - In Eindhoven wordt nog volop geshopt

Wachten op privacy instellingen...

13.30 - Pakketbezorgers bereiden zich voor op extra drukte

PostNL kijkt of de capaciteit van het bedrijf kan worden vergroot, nu het vanaf dinsdag wellicht nóg drukker gaat worden voor pakketbezorgers. "We bereiden ons voor op verschillende scenario's, dat doen we al sinds het begin van de coronacrisis", reageert een woordvoerster van PostNL.

13.28 - Topviroloog: Nederlanders, kom niet naar België om te winkelen

De Belgische topviroloog Steven Van Gucht roept Nederlanders op niet naar België af te zakken als de niet-essentiële winkels in Nederland sluiten. "Verplaats u daar niet voor", zegt hij tegen het ANP. "Het zijn de mensen die het coronavirus verspreiden. Ga naar uw lokale winkel, bestel online."

In België zijn sinds 1 december de niet-essentiële winkels, zoals kleding- en meubelwinkels en de HEMA, na een sluiting van een maand juist weer heropend. Op basis van de cijfers over nieuwe besmettingen en ziekenhuisopnames in België ziet Van Gucht geen reden om de winkels nu weer te sluiten.

13.25 - Maandag koopavond in Oss

In Oss zijn de winkels maandagavond tot acht uur open. De verwachting is dat nog veel mensen vóór de lockdown kerstinkopen gaan doen. De centrummanager van de stad vraagt zich intussen af of mensen ook bij winkels tijdens de lockdown bestellingen kunnen afhalen. Net als bij restaurants.

Wachten op privacy instellingen...

13.20 - Politie schrijft in week tijd 543 coronaboetes uit

De politie heeft afgelopen week 543 mensen bekeurd voor het niet naleven van coronaregels. Ze droegen bijvoorbeeld geen mondkapje in de openbare ruimte. Ook zijn 639 mensen gewaarschuwd omdat ze zich niet hielden aan de maatregelen. Een week eerder ging het om 510 boetes, meldt de politie maandag.

Ook zijn afgelopen week vijftig illegale feesten beëindigd. Een week eerder beëindigden agenten ruim dertig illegale feestjes.

13.20 - Het is drukker dan normaal bij de IKEA in Breda

Wachten op privacy instellingen...

12.42 - Meeste partijen vinden strengere coronaregels een goed idee

De meeste partijen in de Tweede Kamer vinden het goed als er strengere maatregelen tegen het coronavirus komen. De fractievoorzitters van de partijen waren uitgenodigd op het ministerie van premier Mark Rutte, voordat hij maandagavond de bevolking toespreekt vanuit het Torentje.

"Ik maak me zorgen. Ik denk dat maatregelen een goed idee zijn", zegt ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers. Veel politici willen actie zien na de oplopende cijfers van de afgelopen dagen. De tweede golf slaat hard toe en het kabinet trekt een arsenaal aan maatregelen uit de kast om een verdere toename van de besmettingen tijdens kerst te voorkomen.

Volgens VVD'er Klaas Dijkhoff houden we ons nu minder goed aan dezelfde regels die tijdens de eerste golf golden. "Dus met dezelfde regels boek je minder resultaat." PvdA-leider Lodewijk Asscher ziet een 'patroon van laat reageren'. Hij vroeg al eerder om actie van het kabinet.

Thierry Baudet, voorman van Forum voor Democratie zou strengere coronaregels juist 'verschrikkelijk' vinden. "Grote zorgen" heeft SP-leider Lilian Marijnissen.

12.27 - Lockdown tot half januari: kabinet wil winkels en scholen dicht

Het kabinet wil winkels, alle scholen en andere instellingen zoals theaters en musea zeker een maand lang sluiten om een einde te maken aan de forse stijging van het aantal nieuwe coronabesmettingen. Ingewijden bevestigen een bericht van de NOS dat niet-essentiële winkels al in de nacht van maandag op dinsdag hun deuren moeten sluiten. De sluiting zou duren tot 19 januari.

Tot die tijd zal een strenge lockdown gelden, maar een avondklok blijft naar verwachting uit.

Scholen zouden vanaf woensdag de deuren moeten sluiten en de lessen weer zoveel mogelijk online moeten doen. Ook de kinderopvang gaat dicht, mogelijk ook vanaf woensdag. Contactberoepen zoals kappers moeten weer tijdelijk stoppen. Mensen wordt ook verzocht om zoveel mogelijk thuis te blijven en vanuit huis te werken.

Premier Mark Rutte licht de maatregelen maandagavond om zeven uur toe in een toespraak vanuit het Torentje.

12.05 - Besparingen huishoudens stijgen tot recordhoogte door crisis

De coronacrisis maakt Nederlanders uiterst voorzichtig met het doen van uitgaven. Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) is nog nooit zoveel bespaard door huishoudens als dit jaar. Enerzijds zorgden de lockdownmaatregelen en andere beperkingen om de verspreiding van het virus in te dammen ervoor dat er minder mogelijkheden waren om geld te laten rollen.

Daarnaast werd uit voorzorg de hand op de knip gehouden. Volgens DNB zal de particuliere consumptie dit jaar met 7,1 procent krimpen, vooral door de zuinigheid en onzekerheid in de eerste zes maanden van dit jaar.

12.00 - DNB: economische impact coronapandemie iets minder heftig

De economische krimp als gevolg van de coronapandemie valt dit jaar minder groot uit dan werd gevreesd. Dat stelt De Nederlandsche Bank (DNB) op basis van nieuwe ramingen. Door een sterk derde kwartaal werd het grootste deel van de neergang uit de eerste jaarhelft goedgemaakt.

In het vierde kwartaal krimpt de economie wel weer, waardoor de economie over heel 2020 met 4,3 procent krimpt. In juni werd door DNB nog uitgegaan van een krimp met 6,4 procent.

11.50 - 'Bijna alles dicht, harde lockdown tot en met 19 januari'

Het kabinet bereidt een vergaande lockdown voor waarbij bijna alles tot en met 19 januari dicht gaat. Dit meldt de NOS maandag. Scholen, niet-essentiële winkels, musea, kapsalons en theaters gaan dicht, zo melden bronnen in Den Haag aan de NOS.

De maatregelen gaan vannacht om twaalf uur al in. Dit om een run op winkels dinsdag te voorkomen.

Scholen moeten vanaf woensdag hun deuren sluiten, en op online onderwijs overstappen. Premier Rutte spreekt het land vanavond om zeven uur toe over de vergaande maatregelen.

11.30 - Eindhoven Museum boekt goed jaar ondanks corona

Het Eindhoven Museum heeft dit jaar ondanks de coronacrisis naar eigen zeggen mooie bezoekersaantallen genoteerd. Dit met Museum door de Stad en het preHistorisch Dorp. Het preHistorisch Dorp trok ruim 31.000 bezoekers. Daarnaast beleefden zo'n 4.500 Eindhovenaren de geschiedenis van hun stadsdeel met het rondreizende pop-up museum van Museum door de Stad.

Directeur Ward Rennen kijkt dan ook met trots terug op 2020. Tegelijkertijd blijft hij realistisch over de impact van de crisis: “Het museum heeft forse verliezen geleden doordat scholen minder kwamen en we twee maanden dicht moesten. Het gemis van de scholieren die normaliter in het preHistorisch Dorp verblijven is groot", zegt hij.

Het preHistorisch Dorp is op dit moment gesloten. Op 27 maart opent het museum de poorten weer voor seizoen 2021.

Museum door de Stad (foto: Barbara Medo). vergroot

11.10 - November was dodelijkste maand in België sinds de oorlog

Afgelopen maand stierven er meer Belgen dan in welke maand ook sinds de Tweede Wereldoorlog. Nu al staat vast dat coronajaar 2020 het dodelijkste jaar wordt sinds 1945, schrijft de Belgische krant De Standaard.

November doet ook niet onder voor april, toen de eerste coronagolf een hoogtepunt bereikte. De tweede golf dreigt wel degelijk even dodelijk te worden als de eerste, ook al leek dat aanvankelijk mee te vallen.

11.05 - 318 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen

Er zijn in de afgelopen 24 uur dertig nieuwe opnames gemeld in de Brabantse ziekenhuizen, dat zijn er vijf meer dan een dag eerder. Er zijn acht mensen uit het ziekenhuis ontslagen en zes patiënten overgeplaatst. In totaal liggen er nu 318 mensen met een coronabesmetting in het ziekenhuis in onze provincie, 22 meer dan zondag

In het afgelopen etmaal zijn er vier mensen overleden. Dit blijkt allemaal uit de dagelijkse cijfers van het ROAZ, het Regionaal Overleg Acute Zorg in Brabant.

10.32 - Alle fractievoorzitters uitgenodigd op ministerie Algemene Zaken

De fractievoorzitters van alle partijen uit de Tweede Kamer zijn om twaalf uur maandag uitgenodigd op het ministerie van Algemene Zaken van premier Rutte. Dat bevestigen ingewijden.

10.20 - NS roept ook laatste 10 procent op om mondkapje te dragen

De NS roept ook de laatste 10 procent van de reizigers op om 'gewoon een mondkapje te dragen'. De vervoerder benadrukt dat de meeste mensen dat wel gewoon doen.

De Telegraaf meldde eerder dat een op de tien reizigers geen mondkapje draagt in het ov. "Wij hebben het gevoel dat het in de trein iets beter gaat dan in het streekvervoer", zegt een woordvoerder van de NS. De NS gaat niet meer handhaven dan het al deed.

10.05 - Première De Slag om de Schelde gaat gewoon door

De première van de Nederlandse film De Slag om de Schelde gaat maandagavond door zoals gepland. Dit ondanks de dreigende verscherpingen van de coronamaatregelen. Dat bevestigen de producent en distributeur.

Maandagavond houdt premier Rutte om zeven uur een toespraak vanuit het Torentje. Mocht bekend worden dat de bioscopen en theaters hun deuren moeten sluiten, dan komt de organisatie met een nieuw standpunt. Voor de première in Vlissingen zijn nog steeds kaarten beschikbaar.

De Slag om de Schelde is de duurste Nederlandse film in vijftien jaar tijd.

10.00 - Ook op het Altena College in Sleeuwijk loopt het uit de hand met het aantal besmettingen

"Het loopt helaas uit de hand met de coronabesmettingen op school", dit schrijft het Altena College in Sleeuwijk in een mail aan ouders en leerlingen van de school. Tien docenten van de school zijn momenteel afwezig vanwege een recente positieve coronatest. Daarnaast zitten twee docenten in quarantaine en ook zijn veel leerlingen positief getest.

Reden voor de school om nu zoals ze het zelf zeggen 'stevig af te schalen richting de kerstvakantie'. Dit betekent dat maandag alleen toetsen doorgaan. Dinsdag en woensdag krijgen leerlingen online les. En donderdag zijn er gespreid kerstvieringen voor alle klassen.

De meeste besmette leerlingen komen volgens de school uit Werkendam en Almkerk, gevolgd door Sleeuwijk, HardinxveldGiessendam en Giessen-Rijswijk.

Wachten op privacy instellingen...

09.25 - Maandagavond toespraak Rutte

Premier Rutte houdt maandag om zeven uur een toespraak over de coronamaatregelen. Dat doet hij vanuit zijn werkkamer in het Torentje in Den Haag. Het is de tweede keer dit jaar dat de minister-president een toespraak over de coronacrisis houdt vanuit het Torentje.

De situatie rondom corona is op dit moment 'ernstig', zei coronaminister Hugo de Jonge maandag voorafgaand aan het spoedoverleg over mogelijke strenge maatregelen. De ziekenhuisopnames nemen toe en daarom is er volgens hem meer nodig.

08.00 - Online lessen op het Kempenhorst College in Oirschot en het Heerbeeck College in Best

Op het Kempenhorst College in Oirschot en het Heerbeeck College in Best worden vandaag geen lessen gegeven. Dit hebben de scholen besloten na een stijging van het aantal leerlingen de afgelopen dagen dat positief is getest. Vanaf morgen tot en met vrijdag krijgen de leerlingen van de middelbare scholen online les.

In de kerstvakantie beslist de school hoe de lessen in het nieuwe jaar worden opgepakt. Volgens het Eindhovens Dagblad is ook het Macropedius in Gemert tot de kerstvakantie dicht na een corona-uitbraak.

08.00 - Basisschool Eindhoven dicht: 11 leraren positief getest

Basisschool Rapenland in Eindhoven is dicht door verschillende coronagevallen. In totaal hebben elf leerkrachten van de school corona. Tot aan de kerstvakantie krijgen daarom alle kinderen online les.

07.00 - Besluiten over zwaardere coronamaatregelen

Het kabinet neemt maandag besluiten over zwaardere coronamaatregelen. In de ochtend komt er een crisisoverleg met de meest betrokken ministers en later op de dag volgt een voltallige ministerraad. Een groot deel van het kabinet overlegde zondag al in het Catshuis.

Waarschijnlijk maken premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge de verzwaringen maandagavond al in een persconferentie bekend.

07.00 - Ook burgemeesters komen bij elkaar

De 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad worden maandagmiddag in Utrecht bijgepraat door het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) over de maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis. De burgemeesters gaan het met Justitieminister Ferd Grapperhaus hebben over handhaving van de mogelijke kerstdrukte in de winkels en over de inzet van politie en toezichthouders tijdens de komende feestdagen.

Na afloop staan Grapperhaus en burgemeester Hubert Bruls, de voorzitter van het Veiligheidsberaad, de pers te woord. Dat zal naar verwachting rond zes uur zijn.

06.00 - NS: aantal treinreizigers dit jaar meer dan gehalveerd

Het aantal treinreizigers komt dit jaar naar verwachting op ongeveer 45 procent uit van 2019. Dat verwacht de NS in zijn eindejaarsprognose. De NS had zwaar te lijden onder de coronacrisis en het vele thuiswerken.

De terugkeer van de treinreizigers is voor volgend jaar dan ook de topprioriteit, laat NS-topvrouw Marjan Rintel weten.

05.45 - Minder nieuwe coronabesmettingen na weekend gemeld in Duitsland

Het aantal nieuwe coronabesmettingen dat in Duitsland in een etmaal is vastgesteld, is na dagen van bijna dertigduizend nieuwe besmettingen weer iets gezakt. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, meldde maandagochtend 16.362 nieuwe gevallen.

Het RKI meldde vrijdag en zaterdag dat het aantal besmettingen in Duitsland was toegenomen met ruim 29.000 en 28.000 nieuwe gevallen. Het aantal nieuwe besmettingen dat wordt gemeld op maandag is meestal lager omdat er in de weekenden minder wordt getest en er minder testresultaten worden doorgegeven.

03.00 - 'Koopwoningen volgend jaar goedkoper door coronacrisis'

De huizenprijzen zullen volgend jaar voor het eerst in vijf jaar dalen. In 2021 zal de woningprijs gemiddeld 0,5 procent lager zijn dan in 2020, verwachten economen van ING. Een andere reden waardoor een koopwoning betaalbaarder wordt, is dat het besteedbaar inkomen iets stijgt.

Als gevolg van de coronacrisis koelt de woningmarkt af. "Eerst zal het aantal woningverkopen dalen, omdat mensen hun verhuiswens uitstellen door oplopende werkloosheid en een lager vertrouwen", legt ING-econoom Mirjam Bani uit. Daarna volgt een lichte prijsdaling.

03.00 - 10 procent ov-reizigers weigert mondkapje te dragen

De 'mondkapjesterreur' in het openbaar vervoer neemt eerder toe dan af. Reizigers die in trein, bus, tram en metro bewust geen masker opdoen, omdat ze corona ontkennen of gewoon lak hebben aan de regels, is een steeds grotere irritatie voor medereizigers.

Zo'n 10 procent van de reizigers weigert een mondkapje te dragen. "Voor veel bange kwetsbaren ook reden om niet meer met het ov te gaan", waarschuwt ov-ombudsman Bram Hansma in de Telegraaf aan de hand van klachten.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.