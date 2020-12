Sportschoolhouder Koen vindt sluiting onverstandig 'Juist nu is sporten belangrijk'

Sportschoolhouder Koen Gerrits van Medifit in Breda (foto: Ronald Sträter). vergroot

Het nieuws over de aanstaande sluiting is aangekomen als een mokerslag bij sportschoolhouder Koen Gerrits van Medifit in Breda. "Wij zijn de vitaliteitsmotor van de samenleving. Juist in deze tijd is sporten heel belangrijk."

"Ik had dit echt niet zien aankomen, omdat we de vorige keren open mochten blijven." De sportschoolhouder kan het nog altijd niet bevatten dat ook de sportscholen voor vier weken dicht moeten. "Het is een klap in ons gezicht, zeker ook financieel. Ik hoop dat onze leden ons toch een beetje trouw zullen blijven."

"Wat gaan mensen nu doen?", vraagt hij zichzelf af. "Mensen eten en drinken in deze tijden veel. Tegelijkertijd zullen ze door sluiting van de sportscholen minder gaan bewegen. Juist nu is sporten heel belangrijk. Dus wat dat betreft is dit geen goede keuze."

'Sportschool is geen doorstroomlocatie'

Bovendien is het hanteren van de coronaregels juist heel makkelijk in sportscholen, meent de ondernemer. "Het is geen doorstroomlocatie. Je sport eigenlijk voornamelijk met dezelfde mensen uit je eigen buurt."

Maandag lekte uit dat naast niet-essentiële winkels vanaf middernacht ook de sportscholen, zwembaden en sauna's hun deuren moeten sluiten. Deze en andere maatregelen gelden tot en met dinsdag 19 januari. Een week daarvoor besluit het kabinet over het vervolg.

