Kapper opent winkel tot middernacht voor laatste knipbeurten: 'Maar ik ben het er wel mee eens'

Nog snel even naar de kapper? Dat kan hoogstwaarschijnlijk alleen vandaag nog. Kapster Kristel Pols uit Son en Breugel gaat deze maandag speciaal open om de laatste klanten te helpen.

De lockdown komt voor Kristel als een verrassing, maar ze is het wel mee eens: "Als we nu even met z'n allen op de blaren gaan zitten, dan zijn we er ook eerder vanaf. Dit had ook veel eerder gemoeten."