'Nederland gaat vijf weken op slot', dit zijn alle nieuwe coronamaatregelen

"Dat we er doorheen komen, staat voor mij vast." Dat zei Rutte maandagavond in zijn toespraak over de nieuwe coronamaatregelen die vanaf middernacht gaan gelden. Duidelijk is dat Nederland een stevige lockdown te wachten staat.

"De rek is er echt uit. En dan moet het griepseizoen nog komen." Rutte noemde de maatregelen heftig, maar noodzakelijk. Tijdens de toespraak was hard geschreeuw en gefluit op de achtergrond te horen. De premier haalde uit naar het gedrag van deze demonstranten. "Het is geen griepvirus zoals de activisten hierbuiten denken."

"We moeten nu alles doen, het is een kwestie van door de zure appel heen bijten. Nederland gaat vijf weken op slot", zei de premier. "Maar het wordt beter", beloofde hij. "Er komt een moment dat we corona achter ons laten." Aanleiding voor de drastische ingrepen zijn de aanhoudend oplopende besmettingscijfers.

Alle maatregelen gaan middernacht in en duren tot en met 19 januari. De nieuwe coronaregels voor scholen duren echter tot en met zondag 17 januari, om te voorkomen dat het beleid midden in een schoolweek verandert. Ook gaat dit pas woensdag in, zodat scholen zich beter kunnen voorbereiden.

Deze maatregelen gelden vanaf 00.00 vannacht:

Deze locaties sluiten:

Winkels (behalve voor essentiële zaken zoals levensmiddelen)

Locaties van contactberoepen zoals kappers, nagelstudio’s, seksinrichtingen

Theaters, concertzalen, bioscopen, casino’s, etc

Dierenparken, pretparken, etc

Binnensportlocaties zoals sportscholen, zwembaden, sauna’s, wellness, etc

Restaurants en cafés

Verder:

Ga alleen naar buiten met je huishouden of met een groepje van maximaal 2 mensen

Ontvang thuis maximaal 2 personen ouder dan 13 jaar

Hotels zijn open, maar restaurants en roomservice in een hotel zijn gesloten.

Dringend advies om thuis te werken

Volwassenen sporten alleen of met zijn tweeën, en alleen buiten. Kinderen t/m 17 jaar mogen sporten in teamverband en mogen wedstrijden onderling spelen, maar ook alleen buiten

Het openbaar vervoer is alleen voor noodzakelijke reizen

Boek tenminste tot medio maart geen reizen naar het buitenland en ga ook niet naar het buitenland

Alleen (para)medische contactberoepen zijn toegestaan

Deze maatregelen gelden vanaf woensdag:

Alle universiteiten scholen gaan dicht, ook basisscholen. Online onderwijs wordt daarmee weer de norm. Voor basisschoolouders met essentiële beroepen blijven er opvangmogelijkheden. Het is nog onduidelijk of die lijst met beroepen onveranderd blijft ten opzichte van de lijst in maart.

De kinderopvang gaat dicht, al geldt ook hier die uitzondering voor ouders met essentiële beroepen.

Dit zijn alle uitzondering:

Op 24, 25 en 26 december mag je thuis 3 mensen van 13 jaar of ouder ontvangen

De zorg moet zoveel toegankelijk blijven. Uitvoerders van (para)medische beroepen mogen doorwerken.

Winkels die voornamelijk levensmiddelen verkopen, drogisterijen, apotheken, opticiens, audiciens, winkels voor reparatie en onderhoud mogen openblijven. Doe-het-zelfzaken mogen een afhaalfunctie inrichten

Servicepunten voor het ontvangen en versturen van pakketten mogen open blijven

Locaties voor zakelijke dienstverlening (banken, hypotheekverstrekking, makelaars) blijven open. Het loket van de gemeente, de rechtbank en andere overheidslocaties blijven ook open

Boeken afhalen bij bibliotheken blijft mogelijk

Buurthuizen blijven open voor dienstverlening aan kwetsbare mensen

Topsporters in de topsportcompetities mogen trainen en wedstrijden spelen

