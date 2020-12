Terugkijken: toespraak van premier Rutte over de harde lockdown

Rutte spreekt maandagavond het volk toe. vergroot

Premier Mark Rutte kondigde maandagavond nieuwe coronamaatregelen aan in een toespraak vanuit het Torentje. De lockdown gaat komende nacht in en geldt in ieder geval tot 19 januari.

Bekijk hier hoe Mark Rutte de nieuwe maatregelen bekendmaakte:

De gehele toespraak van Mark Rutte is terug te kijken via Facebook.

Het nieuws rondom de laatste coronamaatregelen is live te volgen in het liveblog. Al het nieuws over het coronavirus vind je ook op onze themapagina.

