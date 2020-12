Aanslag op huis van agent zorgt voor onrust: 'Dit gaat echt een grens over'

Wachten op privacy instellingen... Bij daglicht is de schade goed te zien (foto: Noël van Hooft). Volgende Vorige vergroot 1/2 Twee huizen in Best zijn beschadigd door een aanslag op een agent

Er is onrust ontstaan onder politiemedewerkers na de aanslag op het huis van een collega in Best, afgelopen zaterdagnacht. Dat zegt Koen Simmers, hoofdbestuurder van de Nederlandse Politiebond (NPB). "Dit gaat echt een grens over."

De politieman was zaterdagnacht rond kwart voor twee aan het werk, maar zijn vrouw en kleine kinderen waren wel thuis. Waarschijnlijk is er een brandbom gebruikt die zorgde voor een flinke schade aan het huis.

Foto: Remco Rooijakkers/SQ Vision

Simmers heeft geen goed woord over voor de actie: "Je ziet dat zulke acties steeds meer op de persoon zijn gericht en dat is onaanvaardbaar. Of het nu om de burgemeester van Woensdrecht gaat, de baas van Jumbo of een politieman. Dit gaat zwaar over de grens."

"Dit is keihard aangekomen bij politiemedewerkers", gaat Simmers verder. "Als dit vaker voorkomt, dan gaan medewerkers er misschien ook naar handelen en bijvoorbeeld ergens geen werk meer van maken." Maar volgens Simmers, zelf ook agent, is dat nu nog niet het geval.

Blijf van politiemedewerkers af

"Te bizar voor woorden", oordeelt ook Maarten Brink, voorzitter van politievakbond ACP voor de regio Zeeland-West-Brabant. "Blijf van politiemedewerkers af. Zeker in hun privésfeer."

"Dit maakt indruk en er wordt veel over gesproken", weet Brink. "Het is zorgelijk en afkeerwekkend. Ga stemmen als je je stem wilt laten horen, maar blijf bij politiemensen weg."

