Werkstraf voor eigenaresse TUF Recycling, die veel meer kunstgrasmatten opsloeg dan was toegestaan

De eigenaresse van TUF Recycling in Dongen heeft een werkstraf van 160 uur gekregen. Ze is volgens de rechter verantwoordelijk voor de chaos bij het bedrijf dat veel meer kunstgrasmatten opsloeg dan mocht. Het bedrijf zelf krijgt een voorwaardelijke geldboete van tienduizend euro opgelegd.

Dat is maandag door de rechter bepaald bij twee verschillende rechtszaken. De manier waarop kunstgrasmatten werden opgeslagen in Dongen, Hedel en Velddriel kon niet door de beugel, stelt de rechter.

Het bedrijf hoeft de boete alleen te betalen als het elders opnieuw in de fout gaat.

De officier van justitie hield er bij zijn eis rekening mee dat de directeur van TUF inderdaad wel heel veel pech had gehad en ook nooit eerder met justitie in aanraking was geweest.