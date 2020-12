Babyboom in Bernhoven: 'De eerste helft van december slaat alle records'

Foto: Pixabay vergroot

Op de eerste dag van de tweede lockdown zijn de gevolgen van de eerste lockdown goed merkbaar op de kraamafdeling van het ziekenhuis Bernhoven: er is sprake van een ware babyboom. Gynaecoloog Jos Vollebergh heeft er de handen vol aan.

Normaal gesproken zijn er in de eerste helft van december zo'n 40 tot 45 bevallingen in het Bernhoven Ziekenhuis, vertelt Jos. "Nu hadden we er 66! Dat is anderhalf keer zoveel." En dan zijn de thuisbevallingen nog niet meegeteld. "De eerste helft van december slaat alle records."

Tel negen maanden terug en je komt uit in maart, tijdens de eerste lockdown van de coronacrisis. Blijkbaar zijn veel mensen toen extra dicht tegen elkaar aan gekropen. Toch had het ziekenhuis deze geboortegolf even niet zien aankomen.

"We hadden het niet verwacht. De cijfers lieten ook niet meteen zien dat het zó druk zou worden. En daarbij: met de eerste lockdown zijn ook alle vruchtbaarheidsbehandelingen stilgelegd. Dat is zo'n tien procent van de zwangerschappen. Die moet je ervanaf halen. Dus we waren zelf ook verbaasd."

"Ik kan me voorstellen dat het niet voor elke relatie geweldig is om 24 uur per dag thuis te zijn."

Niet in de laatste plaats omdat een lockdown ook niet voor elke relatie een feest is. "Ik kan me voorstellen dat het niet voor elke relatie geweldig is om 24 uur per dag thuis te zijn. Maar blijkbaar is dat hier wat anders uitgepakt."

Of er negen maanden na deze lockdown opnieuw een geboortegolf te wachten staat, durft de gynaecoloog natuurlijk niet te voorspellen. "Maar normaal gesproken hebben we wel cijfers van 20-wekenecho's, waarbij we zien aankomen wat er op ons af komt."

