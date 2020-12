Ankie verloor in 2020 haar man aan corona: 'Bij de pakken neerzitten is geen optie'

Wachten op privacy instellingen... Ankie verloor haar man Toon aan het coronavirus. Volgende Vorige vergroot 1/2 Ankie nam via videobellen afscheid van haar man Toon, die in Groningen aan corona overleed

Toon Verstegen uit Valkenswaard was een van de Brabanders die tijdens de eerste coronagolf dit voorjaar naar een ziekenhuis buiten de provincie werd verplaatst. Hij belandde op de intensive care in Groningen, waar uiteindelijk de bikkelharde conclusie getrokken moest worden dat hij niet te redden was. Zijn vrouw Ankie lag op dat moment zelf ook in het ziekenhuis, in Veldhoven.

In de video hierboven kijkt Ankie terug op het afscheid van haar man en vertelt ze hoe het nu met haar gaat.

De laatste dagen van 2020 zijn aangebroken. Een jaar dat begon als alle anderen, maar dat eind februari een wending nam die niemand had voorzien. Het coronavirus dook op en zorgt sindsdien voor verregaande beperkingen, angst en groot verdriet. Duizenden Brabanders werden ziek. Meer dan tweeduizend van hen stierven al aan COVID-19. Dit is het aantal mensen bij wie officieel het coronavirus is vastgesteld. Het werkelijke aantal is nog veel hoger.

Het briefje van Bruins. Hoe onschuldig dat ook klinkt, met het papiertje dat de toenmalige minister Bruno Bruins tijdens een televisie-uitzending van de NOS onder zijn neus geschoven krijgt, begint een ongekende crisis. Hij leest het briefje live in de uitzending voor. Zo horen 1,8 miljoen Nederlanders dat een man uit Loon op Zand met het coronavirus is opgenomen in het ziekenhuis in Tilburg.

Veel mensen worden ziek in de weken die volgen. Zoveel, dat doorgaan met leven zoals we dat altijd gewend waren, al snel geen optie meer is. Wat begint met het advies om geen handen meer te schudden, is voor we het goed en wel beseffen een 'intelligente lockdown'.

Wat zich in het voorjaar afspeelt in onder meer ziekenhuizen en verpleeghuizen, maar ook bij mensen thuis, is amper te bevatten.

Erp werd hard getroffen door het coronavirus. De doden werden herdacht met en prachtige zee van rozen. (Archieffoto: Jan Peels). vergroot

Achter de deuren van de verzorgings- en verpleeghuizen, die tijdens de eerste golf gesloten worden voor bezoekers, voltrekt zich wat omschreven zal worden als een stille ramp. COVID-19 treft heel veel bewoners. Vaak mogen geliefden pas afscheid komen nemen als de dood onafwendbaar is en al heel nabij. Soms is dat zelfs geen optie.

Ondertussen is het pompen of verzuipen in de Brabantse ziekenhuizen. Die raken zo vol met coronapatiënten, dat zieke mensen verplaatst moeten worden naar andere provincies. Onder hen Toon Verstegen uit Valkenswaard. Hij sterft op de intensive care afdeling van een ziekenhuis aan de andere kant van Nederland.

In de zomer raakt het virus voor even iets meer op de achtergrond. De anderhalvemeterregel is dan al niet meer weg te denken, maar we mogen weer iets meer. Maar veel eerder dan verwacht is daar de tweede golf. Opnieuw neemt de druk op de ziekenhuizen gestaag toe. En op 14 december kondigt premier Mark Rutte een keiharde lockdown aan. Nederland gaat op slot.

"Je moet gewoon door. En dan kun je maar beter ervoor gaan."

En daar zijn we nu. Hoe het vanaf hier precies verdergaat, weet niemand. Wel staat vast dat 2021 het jaar van het coronavaccin gaat worden. Een vaccin dat voor Toon Verstegen uit Valkenswaard en meer dan 2000 andere Brabanders niet op tijd kwam.

En toch is Ankie, de vrouw van Toon Verstegen, krachtig en positief. "Het gaat goed met me", vertelt ze tijdens een zonnige wandeling met haar hond. Fysiek is ze zelf na het doormaken van het coronavirus 'weer bijna de oude'. Ondanks het verdriet waarmee ze te maken kreeg, oogt ze sterk. "Bij de pakken neerzitten is geen optie. Je moet gewoon door. En dan kun je maar beter ervoor gaan."

Om de vele slachtoffers van het coronavirus een gezicht te geven, opende Omroep Brabant een virtuele gedenkhoek. Nabestaanden vertelden daar over de geliefde die zij verloren.

Wachten op privacy instellingen...

Niet alleen de vele overlijdens domineerden het nieuws. Ook op andere gebieden was de impact van het coronavirus op onze levens in 2020 groot. Op onze speciale themapagina vind je de vele verhalen die we vanaf 27 februari over het virus schreven.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.