Rebellerende kroegen en restaurants stellen heropening uit: 'Winkels open is horeca open'

De opstandige horecaondernemers die dreigen hun zaken zonder toestemming van de regering open te gooien, houden rekening met de nieuwe, strengere lockdown. De groep, die bestaat uit 65 afdelingen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en duizenden losse ondernemers, heropent de deuren daarom niet op 17 maar op 19 januari. Of later, als de lockdown langer duurt. 'Winkels open is horeca open', zo luidt de boodschap.

Ook de ingestelde, zwaardere lockdown kan de grote groep horecabazen niet van mening doen veranderen. Als de winkels in januari hun deuren weer mogen openen, doen ook zij hun kroegen en restaurants open. En daarbij wachten ze niet op de goedkeuring van het kabinet.

“Tot nu toe zijn wij door het kabinet ongelijk behandeld als het gaat om de toepassing van maatregelen", zo zegt Bredanaar Johan de Vos namens de groep dissidenten. "De hele sector werd opgeofferd. Nu zijn de winkels ook dicht en dat is voor al die ondernemers natuurlijk heel zuur. Maar dat geeft het kabinet wel de kans om ons straks bij heropening gelijk te behandelen. Wij roepen het kabinet bij deze dan ook op om de openstelling van de horeca gelijk te trekken met die van de winkels."

"We hebben gezien dat de stijging van de afgelopen weken met geen mogelijkheid aan de horeca is toe te schrijven", vervolgt De Vos. "Het is dus niet meer dan logisch dat wij straks gelijktijdig met de winkels weer open mogen."

"Het kabinet laat het opnieuw zwaar afweten."

Veel horecaondernemers klagen al een tijd dat hen weinig tot geen perspectief wordt geboden door de overheid. Dat is ook nu weer de kritiek op het kabinet na de aankondiging van de strengere lockdown tot 19 januari.

“Die totale uitzichtloosheid is verpletterend én verrassend. Hoe lang moeten we het nog volhouden met onze laatste centen? En wordt er serieus overwogen om ons onderdeel te laten zijn van de oplossing, in plaats van ons te zien als het probleem? Dat is iets waar wij en het landelijk bestuur van KHN al langer op hameren en het zou netjes zijn als daar iets mee wordt gedaan. Alleen wil het kabinet hierover absoluut niet met ons in gesprek. Daar laten zij het wederom zwaar afweten", zo besluit De Vos.

