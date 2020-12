Afzeggingen bij hotels na afkondiging harde lockdown: 'Het is ellende'

Archieffoto. vergroot

Veel hotelboekingen worden afgezegd nadat premier Mark Rutte de harde lockdown afkondigde. Dat blijkt uit een rondgang van Omroep Brabant langs Brabantse hotels. "Hotelgasten hebben nu weinig reden voor een overnachting."

Bij meerdere hotels is dinsdagmorgen spoedoverleg over de harde lockdown. Hotels blijven open, maar de restaurants gaan dicht en ook roomservice is niet meer mogelijk.

“Wij krijgen nu wel tachtig telefoontjes op een dag met vragen die wij ook hebben.”

Bij Bliss Boutique Hotel in Breda is veel onduidelijk over wat nu wel en niet mag. “Het is ellende. Mag een ontbijtje nu wel of niet? Wij kijken ook op Rijksoverheid.nl maar daar staat het niet. Wij hebben net ook de overheid gebeld en ze vroegen of wij morgen terug kunnen bellen. Dat vind ik wel een beetje jammer”, vertelt medewerkster Naomi Mataheru. “Wij krijgen nu wel tachtig telefoontjes op een dag met vragen die wij ook hebben.”

Ook het Bredase hotel kampt met afzeggingen. “Ze druppelen wel binnen. Maar wij proberen een beetje creatief te zijn. Wij werken samen met restaurants in de buurt zodat wij het eten kunnen uitserveren op de suites.”

"Alles is gesloten in de stad."

Bij Golden Tullip Hotel Central aan de Markt in Den Bosch zijn ook al veel annuleringen binnengekomen. “Hotelgasten hebben nu weinig reden voor een overnachting”, vertelt medewerkster Lindsey van Nuland. “Alles is gesloten in de stad en gasten kunnen hier niet eten."

Het aantal annuleringen is lager dan tijdens de eerste lockdown, maar er zijn nu ook veel minder reserveringen dan toen. “In maart kwam het heel onverwacht. De lockdown was ineens daar en er stonden al boekingen voor het hele jaar. Maar die zijn er nu gewoon veel minder. Wij gaan nu overleggen wat we kunnen doen.”

"Het is natuurlijk wel een grote tegenslag."

Hotel Auberge du Bonheur in Tilburg merkt ook de gevolgen van de harde lockdown. “Wij hebben ook een restaurant en er zijn veel hotelgasten die blijven eten. Er zijn wel wat afzeggingen, maar de telefoon staat niet roodgloeiend. Wij hebben ook veel zakelijke klanten die hier toch in de buurt moeten zijn. Maar het is natuurlijk wel een grote tegenslag”, zegt manager Lenneke van Gerwen.

Het hotel probeert er het beste van te maken. “Het is natuurlijk nu wel een andere beleving, maar wij kijken wat we wel kunnen doen, zoals bijvoorbeeld onze gasten helpen bij het bestellen van eten. En veel gasten wijzigen hun reservering om later alsnog terug te komen.”

