School maakt zich zorgen over online lesgeven: 'Hoe langer hoe slechter voor de leerlingen'

De docenten en rector van het Maurick College in Vught moesten wel even slikken maandagavond na de persconferentie van premier Rutte. Dinsdagochtend is het onder de docenten en leerlingen het gesprek van de dag. Want hoe moet dat nou? Ook al zijn de ervaringen uit maart er, veel docenten en leerlingen zijn er niet blij dat alles weer via een scherm moet.

"Ik begrijp heel goed de noodzaak om de scholen te sluiten, maar maandagavond zat ik nog met een hoop vraagtekens", legt Ben van den Anker uit. De rector van het Maurick College zat vooral met veel vragen rond de eindexamenleerlingen. Inmiddels is duidelijk dat zij wel op school les moeten krijgen. "Een heel rare situatie en iets dat om veel organisatie vraagt."

De docenten die eindexamenklassen hebben, moeten dus ook op school zijn, maar alle andere klassen krijgen online les. "Dat is een enorme omschakeling en het vraagt ook echt veel lesvoorbereiding van docenten. We kunnen niet heel gemakkelijk omschakelen, dat kost tijd." Tijd die er nauwelijks is. Die druk voelen de docenten ook allemaal.

Aan het begin van de middag wordt in de school omgeroepen wat de consequenties zijn: voor de examenklassen verandert er nagenoeg niets. Voor de rest van de bovenbouw gaan de toetsen de komende drie dagen wel door. De onderbouw heeft nu al kerstvakantie en krijgt pas in januari online les.

De meeste leerlingen laten het gelaten over zich heen komen. Hoewel de meesten balen dat ze weer thuis komen te zitten en toch ook in onzekerheid leven, is het besef er dat het nodig is.

“Uit onderzoeken blijkt gewoon dat onderwijs in de klas beter is. Het draait om meer dan alleen prestaties, maar ook om interactie en sociale vaardigheden”, legt de rector uit. Mentor en docent geschiedenis Joyce van Os beaamt dat. “Het blijft daarnaast ook lastig met de faciliteiten thuis. Soms krijgen leerlingen de webcam en microfoon niet werkend.”

Het Maurick College heeft daarom in maart ook al laptops beschikbaar gesteld zodat iedereen in principe mee kan doen. Maar dat is de theorie, want soms vallen middenin lessen internetverbindingen weg. “Hoe langer het gaat duren hoe lastiger de kwaliteit van het onderwijs te handhaven is”, zegt Van den Anker.

“Het valt bijvoorbeeld niet altijd te controleren of de leerlingen zelf de opdrachten en toetsen gemaakt hebben”, vertelt docente Joyce. Dat de toetsen in de bovenbouw gewoon doorgaan, valt sommige leerlingen en docenten rauw op hun dak. Sommige docenten stellen daarom hun toetsen maar uit zodat iedereen goed kan leren en weer kan wennen aan de online situatie.

Ook haar rector beseft dat het afnemen van toetsen bijzonder moeilijk is in deze tijd. “Mondeling gaat wel, maar schriftelijk is echt heel lastig. Daarom hoop ik ook echt dat we na deze lockdown af zijn van het online lesgeven.” Docente Joyce heeft daarnaast ook andere zorgen. “Ik heb in mijn mentorklas leerlingen die wat extra aandacht nodig hebben. Die kan ik ze online lastiger geven.”

Dat de nieuwe coronamaatregelen toch een beetje als een verrassing kwamen, blijkt wel uit het uitdelen van de kerstpakketten. Die worden in allerijl klaargezet in de docentenkamer omdat veel leraren ineens vanuit huis moeten werken. Joyce hoopt dat met deze harde lockdown het virus zo wordt teruggedrongen dat ze eind januari weer voor de klas mag staan. “Ik ben namelijk les gaan geven voor de kinderen, niet voor een beeldscherm.”

