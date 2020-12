Kerststal van de Sint Jan in lockdown, maar hij blijft wel staan: 'Hij staat niemand in de weg'

De kerststal in de Sint Jan in Den Bosch is ook in lockdown gegaan vergroot

Ook de kerststal in de Sint Jan in Den Bosch, die op 4 december de deuren opende, is in lockdown. Zondag verrichtte commissaris van de Koning Ina Adema nog de officiële opening. Al met al is de kerststal precies elf dagen open geweest. “In die korte periode hebben we toch 5000 bezoekers getrokken”, vertelt Jack Kradolfer, coördinator van de bouwploeg.

De lichtjes zijn uit, Jozef is gestopt met zagen in zijn werkplaats en er komt geen water meer uit de Mariabron. Plebaan Vincent Blom van de Sint Jan noemt de sluiting jammer, maar begrijpelijk. “Er is niets op tegen om de kerststal langer te laten staan, hij staat niemand in de weg.”

De plebaan benadrukt dat de sluiting een gezamenlijk besluit is van de gemeente en het kerkbestuur. “De kerststal is een zogeheten doorstroomlocatie die vorig jaar nog 85.000 bezoekers trok. Hoewel de overheid geen zeggenschap heeft over wat er binnen de kerkmuren gebeurt, onderschrijven wij de urgentie om ook de kerststal te sluiten.”

"De beide kerstdagen waren we al volgeboekt."

Om de kerststal überhaupt te kunnen bezoeken moesten er dit jaar tijdsloten worden gereserveerd en dat kostte 1 euro per bezoeker. “De beide kerstdagen waren we al volgeboekt”, vertelt Jack Kradolfer. “Al met al hadden al 7000 reserveringen staan. De mensen die hebben gereserveerd, kunnen hun kosten terugkrijgen, maar ze kunnen dat geld ook doneren. Iedereen krijgt daarover nog een mail.”

Inmiddels staat de website waar gereserveerd kon worden voor een bezoek aan de kerststal op zwart. De reclamebanners aan het hek van de Sint Jan met de oproep om de kerststal te bezoeken, zijn verwijderd.

Ondanks de domper wordt de kerststal niet afgebroken. “De Paus heeft 2021 uitgeroepen tot het jaar van Sint-Jozef”, vertelt Vincent Blom. “En toeval of niet: onze kerststal staat dit jaar in het teken van Jozef. Bovendien duurt de kerstperiode bij de katholieken tot en met 2 februari, de dag van de Maria Lichtmis, dus de kerststal staat er nog wel even. Hij staat niemand in de weg.”

Eind november was de kerststal in de Sint Jan bijna klaar én coronaproof:

