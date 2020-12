Sensationele lichtshow in voortuin van Denie: 'Maanden naartoe gewerkt'

De sensationele lichtshow in Denies voortuin (foto: Raymond Merkx). vergroot

Met precies 6094 lampjes is het kersthuis van Denie van Kleef een baken van licht in donkere tijden. De 41-jarige ASML-technicus uit Waalre bouwde een sensationele muzikale lichtshow in zijn voortuin. "Het programmeren duurde maanden."

Bekijk de ronduit spetterende show van Denie:

Met zo'n huis zou je verwachten een complete kerstfanaat aan te treffen, maar niets is minder waar. Techniek en het mixen van muziek, dat is waar zijn hart sneller van klopt. "Eerst maak ik een mix van mooie nummers en dan probeer ik alle effecten erop los te laten. Het is zo gaaf wanneer alles samenvalt."

"Ik heb zeker meer dan duizend euro uitgegeven."

Ruim twee maanden stond Denie vrijwel elk vrij uurtje in de schuur te solderen. Daarna was hij nog avonden bezig met programmeren en het samenstellen van de muziek. De kosten vallen volgens de creatieveling 'nog mee'. "De lampjes komen uit China. Al heb ik zeker meer dan duizend euro uitgegeven. Ik gebruik alleen ledverlichting, dus de stroomkosten zijn laag."

Ondanks de fel knipperende show met stevige muziek, hoor je de buren niet klagen. "Ik heb heel fijne buren. Mijn buurman staat elke avond op de oprit te genieten." Zijn buurman vult lachend aan: "Zolang Studio Sport niet op televisie is, vind ik alles prima."

"Elk klein foutje kan fataal zijn, dan klopt er helemaal niks van."

De ASML-technicus kan zijn kennis goed gebruiken. Met vijf computers, acht voedingen en een spaghetti van kabels is een kersthuis ineens hogere wiskunde. "Je moet er echt verstand van hebben. Elk klein foutje kan fataal zijn, dan klopt er helemaal niets meer van."

Een rondleiding achter de schermen van het kersthuis:

Het is dit jaar voor het eerst dat Denie een grote show in zijn voortuin heeft. Hij gaf iedere avond een goedbezochte vertoning van vijftien minuten, maar de coronatoespraak van Rutte gooide afgelopen maandag roet in het eten. Na overleg met de gemeente zijn de shows geannuleerd en maakt hij geen reclame meer.

Hij geeft daarom alleen af en toe nog een show voor een paar buren of bekenden. "Dit is echt heel erg zuur." Toch droomt hij alvast groots voor volgend jaar. "Ik heb nog wel wat lege plekken over. Ik heb nog genoeg ideeën. Het wordt nog groter, dat is zeker!"

