'Nieuwe lockdown gaat leiden tot echtscheidingen', meent gezinstherapeut

Kinderen op hun laatste schooldag. vergroot

Nu tijdens de ‘harde lockdown’ weer (bijna) alle scholen de deuren moeten sluiten, wordt thuisonderwijs opnieuw de norm. Op school zijn de reacties teleurgesteld, want daar gaat het kerstdiner. Gezinstherapeut Nellie Timmermans maakt zich ondertussen zorgen over iets anders: “Dit gaat tot spanningen thuis leiden.”

De meeste kinderen die we spreken bij basisschool De Vuurvlinder in Eindhoven reageren teleurgesteld op de nieuwe lockdown. De directeur deelt die teleurstelling, want waarom niet open blijven tot komende vrijdag, als de kerstvakantie toch al zou beginnen?

“Het risico van een lockdown is dat sommige kinderen uit beeld verdwijnen."

Gezinstherapeut Nellie Timmermans uit Veghel ziet het somber in. “Ik maak me hier wel zorgen over, er zullen spanningen ontstaan in veel gezinnen.” René Meuwissen van Jeugdbescherming Brabant herkent het, een lockdown is volgens hem niet zonder risico: “Het risico van een lockdown is dat sommige kinderen uit beeld verdwijnen of dat de spanningen hoog oplopen in huis”, zo laat hij weten.

Meuwissen is blij dat niet alle deuren gesloten zijn: “Gelukkig kunnen kwetsbare kinderen toch naar de opvang gaan. Dat is prettig, want zo kunnen jeugdzorgwerkers, maar ook begeleiders uit de opvang, beter een vinger aan de pols houden. De opvang is dan een veilige haven.”

“Ik denk dat er breuken gaan ontstaan, die zonder de crisis niet ontstaan waren.”

De zorgen van Nellie Timmermans gaan met name over samengestelde gezinnen, hierin is ze met haar praktijk ook gespecialiseerd. “Ik denk dat er breuken gaan ontstaan, die zonder de crisis niet ontstaan waren”, zo zegt ze. Coronascheidingen dus.

En dat in gezinnen die het sowieso al lastig hebben. Want in haar praktijk ziet ze veel problemen in samengestelde gezinnen. Met name tussen de stiefouders en de kinderen van hun partner kunnen snel irritaties ontstaan, en dat zal tijdens een lockdown alleen maar sneller gaan. “Mensen vergeten het vaak, maar samengestelde gezinnen hebben het ook zonder corona vaak al lastig.”

“Het moet maar, het kan bijna niet anders in deze situatie.”

Eén ding delen alle soorten gezinnen met elkaar: ze hebben er geen zin meer in. Ze zijn klaar met corona, klaar met thuiswerken, klaar met thuisonderwijs. Timmermans: “Toen ik het nieuws maandag hoorde dacht ik: dit wordt voor veel gezinnen een groot probleem.” Toch heeft ze begrip voor de maatregelen. “Het moet maar, het kan bijna niet anders in deze situatie.”

Kinderen tijdens hun voorlopig laatste schooldag:

Wachten op privacy instellingen...

Een advies heeft Timmermans ook: zorg dat je een plek in huis hebt om je terug te trekken, een eigen kamer of een kamer die je deelt met anderen, waar gezinsleden af en toe naartoe kunnen als ze alleen willen zijn. “Dan heb je even rust, want tijdens een lockdown kan zelfs een zucht van iemand al irritatie opwekken.”

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.