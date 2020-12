Fikkie stoken, wandelen en illegale feestjes: tijdens de lockdown komt iedereen naar het bos

Iedereen de natuur in met de lockdown Foto: Ben Saanen vergroot

Boswachters en natuurbeheerders maken zich op voor opnieuw grote drukte in de natuur, nu de tweede lockdown een feit is. Staatsbosbeheer raadt mensen dringend aan om drukke gebieden te vermijden. Er worden rond kerst weer veel mensen verwacht in de bossen.

"Een frisse neus halen is gezond, maar kies een andere ingang dan anders of wandel rond het huis", laat Staatsbosbeheer weten. Ondertussen zijn er ook illegale activiteiten, zoals feestjes en wordt er vuurwerk afgestoken in de natuur.

Dat mensen in coronatijd massaal de natuur opzoeken merken de boswachters goed. De mailbox van boswachter Janneke de Groot van Staatsbosbeheer puilt al maanden lang uit van allerlei vragen en verzoeken. "Het is extreem druk geweest dit jaar", zegt Janneke.

Soms krijgt ze bizarre verzoeken. "Laatst vroeg een man of hij in het bos muziek mag komen maken met vrienden en tegen de kou een vuurkorf mag aansteken", zegt de boswachter met een lach: "Dat kan natuurlijk niet, natuurgebied De Maashorst is een officieel stiltegebied en vuurtje steken in de natuur is ook niet de bedoeling. Door de rook denken mensen dan dat er brand is uitgebroken."

Dat niet iedereen voor een onschuldige boswandeling de natuur in gaat, merkt zij ook. Afgelopen zomer heeft de politie in de Maashorst een groot illegaal feest opgerold.

Extra parkeerplaatsen

Dat het al maanden druk is in de natuur ziet ook boswachter Erik Schram van Staatsbosbeheer in Leende: "Met regenachtig weer als vandaag valt het wel mee, maar als de zon schijnt is het al snel over de koppen lopen."

Om de drukte in goede banen te leiden worden er extra BOA's (Bijzondere Opsporings Ambtenaren) ingezet. Ook is er bij de Strabrechtse Heide in Heeze een extra parkeerplaats gekomen. "Er is een weiland opengesteld waar mensen bij grote drukte hun auto kunnen parkeren", zegt Erik Schram.

Dode paarden

Erik de Jonge is boswachter van Brabants Landschap in wat hij noemt 'Het wilde westen' van Brabant. Ook daar was het erg druk de afgelopen maanden. Hij merkt dat veel mensen die anders nooit de natuur in gaan nu de bossen ontdekken. Dat lijdt soms tot hilarische vragen: "Mensen denken bijvoorbeeld dat paarden die liggen te slapen dood zijn", zegt Erik de Jonge.

Dat mensen massaal de natuur ontdekken en waarderen is erg positief, zegt De Jonge. Maar de drukte heeft ook een keerzijde. Zo zitten verschillende recreanten elkaar nogal eens in de weg, zoals mountainbikers en ruiters. De boswachter in West-Brabant denkt dat het met nat en koud winterweer niet zo'n extreem druk wordt als in het voorjaar en in de zomer.

Vuurwerk

Nu er een strenge lockdown is verwacht Erik de jonge wel meer illegale activiteiten in het bos. Hij betrapte al een paar keer jongeren die zwaar vuurwerk afsteken in de natuur. Ook zijn er soms illegale feestjes en wordt er fikkie gestookt. "Jongeren zoeken toch een uitlaatklep", meent de Jonge.

Wachten op privacy instellingen...

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.