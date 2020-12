Wachten op privacy instellingen... Foto: Iwan van Dun, SQ Vision. Foto: Iwan van Dun, SQ Vision. Foto: Iwan van Dun, SQ Vision. Volgende Vorige vergroot 1/4 Massaal achtervolgde man crasht tegen boom in Wijk en Aalburg

De achtervolging van een man die ondanks een ingevorderd rijbewijs toch weer de weg op ging, is dinsdagmiddag geëindigd in Wijk en Aalburg. Op de Polstraat verloor de man de macht over het stuur en botste hij tegen een boom.

Het papiertje van de man was eerder op dinsdag ingenomen. Desalniettemin kroop hij toch weer achter het stuur van zijn BMW. Hij werd al snel opgemerkt en gesommeerd te stoppen, maar ging er toch vandoor.

De achtervolging nam steeds grotere vormen aan en uiteindelijk werd de vluchtende chauffeur door zo’n vijftien politiewagens achtervolgd. Twee politiewagens raakten bij de achtervolging beschadigd.

Nadat hij in Wijk en Aalburg tegen een boom tot stilstand kwam, werd de man in de kladden gevat. Hij werd in een ambulance nagekeken en vervolgens in de cel gestopt.

