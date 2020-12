Coronanieuws: 1917 nieuwe besmettingen in Brabant, minister wil reizigersverklaring

Foto: Rogier van Son. vergroot

In dit liveblog houden we je woensdag op de hoogte van al het nieuws rond de coronacrisis en de harde lockdown, in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

De afgelopen week raakten in Brabant 8821 mensen besmet met het coronavirus, landelijk 58.412.

In Brabant werden van gisteren op vandaag maar liefst 1917 nieuwe besmettingen geteld.

In Brabant liggen woensdag 343 coronapatiënten in de ziekenhuis, 38 meer dan de dag ervoor.

De winkels van Action en Wibra mogen de deuren toch niet openen van het kabinet.

23.00

Dit liveblog is afgesloten.

22.55 - Minister wil reizigersverklaring dat reis noodzakelijk is

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) wil een verklaring invoeren waarin reizigers aangeven of de reis die ze willen maken noodzakelijk is. Ze laat die mogelijkheid onderzoeken, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. Het gaat in eerste instantie om mensen die vanuit Nederland naar het buitenland willen reizen.

Het kabinet wil niet-noodzakelijke reizen ontmoedigen in verband met de coronamaatregelen. Het is nog niet duidelijk hoe zo'n verklaring eruit zal zien en op welk moment die moet worden ingevuld. Daarvoor is het onderzoek bedoeld, aldus het ministerie.

22.00 - Belgische gemeente Essen: grens blijft open, naleven regels verplicht

Burgemeester Gaston Van Tichelt van de Belgische grensgemeente Essen vraagt Nederlanders die komen winkelen zich strikt aan de coronaregels te houden. "Wie de regels niet respecteert, riskeert een boete", stelt Van Tichelt in een verklaring.

De gemeente wijst erop dat Essen "een soort schiereiland" in Nederland is met slechts één Belgische buurgemeente en vier Nederlandse buren: de West-Brabantse gemeenten Woensdrecht, Roosendaal, Rucphen en Zundert.

Nu in Nederland de niet-essentiële winkels voor zeker vijf weken dicht moeten vanwege het grote aantal coronabesmettingen, houdt Essen rekening met een grote toeloop vanuit Nederland. "Als te veel mensen vanuit het noorden de grens oversteken, kan dit tot grote drukte en wachtrijen bij de winkels leiden", aldus Van Tichelt.

De burgemeester laat weten dat de grens openblijft, maar dat iedere bezoeker van Essen zich aan de coronaregels moet houden. Daarbij gaat het onder meer om het dragen van een mondkapje in de winkelzone van Essen. Ook mogen mensen maximaal een half uur in een winkel blijven.

18.05 - Meer mensen bereid tot inenting tegen coronavirus

De bereidheid van Nederlanders om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus neemt toe. Bijna 70 procent zou de prik halen wanneer ze aan de beurt zijn, aldus een peiling die onderzoeksbureau I&O Research in opdracht van de NOS heeft uitgevoerd onder 2353 mensen. Bij de vorige enquête in november was dit bijna 60 procent.

Zo'n 41 procent van de ondervraagden zegt zich "zeker wel" te laten vaccineren. Dit was vorige maand 29 procent. Zo'n 27 procent laat zich "waarschijnlijk" inenten, tegen 30 procent vorige maand.

Een op de tien mensen neemt "zeker niet" het vaccin, en die groep is vrij stabiel. Het gaat bij hen vooral om principiële redenen. Zo zijn ze tegen dierproeven die worden gebruikt bij het ontwikkeling van vaccins, of zijn ze ervan overtuigd dat het immuunsysteem sterk genoeg is om het virus tegen te houden. Het wantrouwen voor het vaccin en de angst voor bijwerkingen namen af.

Onder mensen die in de zorg werken, is de bereidheid om zich te laten vaccineren even groot als onder de rest van de bevolking.

17.30 - Gespreide examens en extra herkansing voor eindexamenleerlingen

Eindexamenleerlingen krijgen dit schooljaar vanwege de coronacrisis meer ruimte om hun examens te doen. Dat schrijft onderwijsminister Arie Slob in een brief aan de Tweede Kamer.

Er komen twee tijdvakken waarin ze de eindexamens kunnen maken. Daardoor kunnen leerlingen toch alle examens maken als ze tijdens het eerste blok ziek zijn of in quarantaine moeten vanwege het coronavirus.

Ook mogen ze er zelf voor kiezen een examen naar het tweede blok te verplaatsen zodat ze meer voorbereidingstijd krijgen. Bovendien krijgen ze een extra herkansing.

Het eerste tijdvak is van maandag 17 mei tot en met dinsdag 1 juni en het tweede is van maandag 14 juni tot en met vrijdag 25 juni. Het vak voor de herkansingen is van 6 juli tot en met 9 juli.

17.05 - België sluit grens 'op dit moment' niet

België sluit de grens met Nederland voorlopig niet. Dat is "zo'n verregaande maatregel" dat die minstens overleg met de noorderburen zou vergen, zegt het Belgische ministerie van Binnenlandse Zaken. "Maar de situatie en daarmee de inzichten kunnen snel veranderen", aldus een woordvoerder.

België heeft het coronavirus op het moment beter in bedwang dan Nederland, dat de samenleving noodgedwongen weer bijna volledig op slot heeft gegooid. Nu de winkels in Nederland zijn gesloten, wijken Nederlanders misschien uit naar België, vrezen de Belgische autoriteiten. Ze broeden op manieren om dat te voorkomen.

Maar de grens gaat "op dit moment" niet dicht, zegt een woordvoerder van minister Annelies Verlinden. "Dat is niet aan de orde." België zou zo'n draconische maatregel, die wringt met het afgesproken vrije verkeer van personen binnen Europa, niet zomaar op eigen houtje nemen. Bovendien is het voor Belgen nog niet verboden om naar Nederland te reizen en het omgekeerde evenmin, al raden beide landen zulk grensverkeer sterk af.

16.55 - Bloemenwinkels mogen buiten blijven verkopen

Het is voor bloemisten toegestaan om voorlopig tot aan de kerst spullen te blijven verkopen. De winkels zelf moeten weliswaar dicht, maar voor de winkels is het toegestaan om een kraampje neer te zetten en te bemannen. Daarmee is volgens branchevereniging Vereniging Bloemist Winkeliers (VBW) de lobby grotendeels gelukt.

Op Rijksoverheid.nl staat specifiek vermeld dat winkels in bloemenverkoop (en kerstbomen) een buitenpresentatie mogen invullen. Op basis van die info mag je ervan uitgaan dat buiten de winkel een verkoop- en afrekenpunt mag worden ingericht, aldus de VBW. Het afhalen van producten, is alleen toegestaan op bestelling. Bezorgen blijft ook mogelijk.

Overdekte verkoop is vanwege de kans op verspreiding van het coronavirus niet toegestaan. Daarmee kunnen bloemenwinkels in overdekte winkelcentra niet voor de deur open. Mogelijk dat in overleg met de eigenaar van het winkelcentrum en mogelijk ook de gemeente een buitenlocatie kan worden ingericht.

16.35 - Bavaria-moeder schrapt 65 banen, coronacrisis versnelt ingrepen

De Brabantse brouwer Swinkels Family Brewers, het bedrijf achter merken als Palm en Bavaria, neemt afscheid van 65 werknemers. De ingrepen stonden al gepland voordat de coronacrisis in alle hevigheid losbarstte. Door de crisis is het proces echter versneld, laat een woordvoerster weten.

16.30 - Extra marktdagen in Den Bosch

Om de drukte op de warenmarkt te spreiden, organiseert de gemeente Den Bosch extra marktdagen in aanloop naar de feestdagen. Op maandag 21 december, dinsdag 22 december en donderdag 24 december 2020 zijn er in de binnenstad extra warenmarkten tussen 9.00 uur en 17.00 uur.

15.50 - Fractie meer coronapatiënten in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is licht toegenomen. Ziekenhuizen behandelen nu in totaal 1964 patiënten die het virus hebben opgelopen. Dat zijn er 10 meer dan dinsdag. Op de intensivecareafdelingen liggen nu 526 mensen met Covid-19, twee meer dan 24 uur eerder.

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) maakte de laatste cijfers woensdag bekend. De stijging is bescheiden, zeker vergeleken met maandag, toen het totale aantal Covid-patiënten met 82 toenam. In een week tijd hebben de Nederlandse ziekenhuizen er zo'n 300 patiënten met het virus bij gekregen.

15.30 - Recordaantal coronameldingen afgelopen etmaal

Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn 11.214 nieuwe coronagevallen geregistreerd, en dat is een nieuw dagrecord. Op 30 oktober meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 11.083 geregistreerde positieve tests.

Op dinsdag rapporteerde het RIVM bijna 6700 nieuwe gevallen. Dat was lager dan gebruikelijk door een storing in het registratiesysteem van de GGD'en. Hoeveel van die gevallen inmiddels wel zijn doorgegeven, is volgens het instituut niet na te gaan. Daardoor is het ook niet bekend hoe hoog het cijfer dinsdag en woensdag zou zijn geweest zonder storing. Volgens het RIVM kan het nog tot vrijdag duren voordat alle gemiste meldingen alsnog zijn verwerkt. Ook het oude record van 30 oktober volgde kort na een computerstoring.

De regio Utrecht telde afgelopen etmaal de meeste geregistreerde positieve tests. In de regio kwamen er 1122 nieuwe gevallen bij. In Midden- en West-Brabant steeg het aantal bevestigde besmettingen met 777 en in Rotterdam-Rijnmond met 772. Van de gemeenten telde Amsterdam de meeste gevallen (566), gevolgd door Rotterdam (361), Den Haag (228), Almere (220) en Utrecht (201).

Het aantal gemelde sterfgevallen steeg met 77. Dat wil niet zeggen dat al die mensen in het afgelopen etmaal zijn overleden. Op dinsdag had het RIVM 86 sterfgevallen gemeld.

In de afgelopen zeven dagen zijn iets meer dan 63.000 positieve tests gemeld, wat neerkomt op ongeveer 9000 per dag. Een week eerder waren het er bijna 45.000.

Sinds het begin van de uitbraak zijn bijna 640.000 Nederlanders positief getest. Het officiële dodental staat op 10.245. De werkelijke aantallen liggen vermoedelijk hoger.

15.26 - 1917 nieuwe besmettingen

In Brabant zijn maar liefst 1917 nieuwe besmettingen geteld. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het RIVM.

14.57 - Wibra sluit winkels weer na aanscherping regels

Winkelketen Wibra houdt de rest van de lockdown zijn winkels gesloten. Dat meldt het bedrijf nadat het kabinet een aanscherping van de regels heeft aangekondigd. De budgetketen ging woensdag nog open voor de verkoop van essentiële producten en meende dat volgens de lockdownregels ook te kunnen doen. Wibra zegt meer dan de helft van zijn omzet uit essentiële producten als schoonmaakartikelen en verzorgingsproducten te halen, wat ruim boven de eerder gestelde eis van 30 procent lag. Volgens de nieuwe regels moet dat 70 procent zijn voor een winkel open mag.

14.55 - Dag van lockdown 91 procent drukker in winkelstraten

De dag dat de lockdown werd aangekondigd, was het 91 procent drukker in de winkelstraten dan de maandag ervoor. Het was de drukste maandag dit jaar, maar wel 25 procent rustiger dan tijdens Black Friday, zo blijkt uit uit de Citytraffic tellingen van Bureau RMC.

14.50 - 343 coronapatiënten in ziekenhuizen Brabant

In Brabant zijn woensdag 38 nieuwe coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen. Daarmee komt het totaal aantal patiënten in Brabantse ziekenhuizen op 343. Acht mensen overleden de afgelopen 24 uur aan de gevolgen van corona, zo meldt het Netwerk Acute Zorg Brabant.

14.15 - Toelating vaccin mogelijk dag eerder

Het eerste coronavaccin kan mogelijk volgende week woensdag al de Europese markt op. Als het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) het vaccin van Pfizer-BioNTech maandag goedkeurt, laat de Europese Commissie het binnen twee dagen toe, zegt een woordvoerder.

14.05 - Kabinet scherpt regels voor winkels tijdens lockdown aan

Het kabinet scherpt de regels voor winkels tijdens de lockdown van de komende weken verder aan. Alleen winkels die minstens 70 procent van hun omzet halen uit artikelen voor levensonderhoud, zoals eten en drinken, drogisterijartikelen, schoonmaakmiddelen, persoonlijke verzorging en diervoeding, mogen openblijven. Bij de verzorgingsproducten tellen cosmetica en parfums niet mee.

14.00 - Aantal coronaboetes opgelopen tot ruim 21.400

Het aantal coronaboetes op basis van overtredingen van de regionale noodverordeningen is opgelopen tot 21.409. De meeste boetes worden uitgedeeld aan mensen die niet voldoende afstand houden. Daarnaast zijn er sinds 1 juni 4736 reizigers in het openbaar vervoer beboet voor het niet dragen van een mondkapje, maakte het Openbaar Ministerie woensdag bekend.

13.55 - Vaccinatiebewijs voor iedere Nederlander

Mensen die zich laten vaccineren tegen het coronavirus kunnen vanaf eind januari hun gegevens inzien en downloaden, als bewijs dat ze inderdaad ingeënt zijn. Met DigiD kunnen mensen inloggen op een registratiesysteem, meldt de NOS.

13.50 - Kledingwinkel verhuist 250 meter om lockdown te omzeilen

Om de lockdown in Nederland te omzeilen, verhuist kledingwinkel Dominique in Baarle-Nassau naar zo'n 250 meter verderop. Donderdag staat de winkel in Baarle-Hertog, op Belgisch grondgebied.

De winkel aan de Nederlandse kant (Foto: Google Streetview) vergroot

13.45 - HEMA sluit alle winkels

De HEMA sluit vanaf donderdag alle winkels. Eerder wilde HEMA zijn winkels nog openhouden voor eten en drinken en andere essentiële producten, om ondersteuning te bieden aan supermarkten en drogisterijen. "Vanwege de onduidelijkheid in de regelgeving van de overheid is gebleken dat dit niet leidt tot het gewenste resultaat", laat HEMA nu weten in een verklaring. De keten betreurt naar eigen zeggen de onduidelijke regelgeving en de wijzigingen die door het kabinet zijn gemaakt. De winkelketen blijft online wel gewoon bereikbaar.

12.45 - Verschillende filialen van Action gewoon open

De Action aan de Insulindelaan heeft woensdagmiddag de deuren geopend, ook al wil het kabinet dat de winkels gesloten moeten blijven. Ook de Action aan de Jan Heijnstraat in Tilburg is open. In Schijndel is de Action aan de Boschweg open. De manager daar heeft geen idee of zijn winkel morgen ook weer open gaat.

vergroot

De Action in Schijndel. vergroot

De Action aan de Insulindelaan in Eindhoven. vergroot

12.30 - 'Mondkapjes aanbevolen tijdens kerstdiner'

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is bang voor een nieuwe opleving van het coronavirus in Europa en beveelt aan dat mensen tjidens de feestdagen ook in familieverband een mondkapje dragen.

12.00 - Geen nachtmis

Dit jaar komen er rond de feestdagen geen grote publieke vieringen. Dat betekent ook geen nachtmis op kerstavond in de katholieke kerk. Dat heeft de Nederlandse bisschoppenconferentie besloten.

"Juist de vieringen op kerstavond en in de kerstnacht worden doorgaans door veel mensen bezocht. Het besluit om op kerstavond en in de kerstnacht geen publieke vieringen te laten plaatsvinden, nemen de bisschoppen met pijn in het hart", luidde de verklaring van het Rooms-Katholieke Kerkgenootschap.

11.50 - President Indonesië krijgt als eerste coronavaccin

De Indonesische president Joko Widodo heeft aangekondigd dat hij zich straks als eerste Indonesiër laat inenten tegen het coronavaccin. Hij wil zo laten zien dat het veilig is. Indonesië heeft als 1,2 miljoen doses ontvangen van het Chinese Sinovac-vaccin, maar dat middel moet nog worden goedgekeurd door de toezichthouder van het land.

11.10 - Onbegrip bij alternatieve behandelaar over gedwongen sluiting

Alternatieve behandelaars zoals chiropractors, acupuncturisten en osteopaten hebben er geen begrip voor dat hun praktijken de komende weken tijdens de lockdown dicht moeten blijven. Het kabinet heeft bepaald dat de (para)medische zorg gewoon mag doorgaan tijdens de lockdown. Fysiotherapeuten zijn bijvoorbeeld nog aan het werk. Hun beroep is officieel erkend. Chiropractie, osteopathie en acupunctuur zijn alternatieve geneeswijzen en daarvoor maakt het kabinet geen uitzonderingen.

11.05 - Action en Wibra moeten gesloten blijven

De winkels van Action en Wibra mogen de deuren toch niet openen. Het kabinet zal later vandaag aankondigen dat zij gesloten moeten blijven. Dat melden bronnen rond het kabinet. Naar aanleiding van de nieuwe coronamaatregelen is veel onduidelijk over welke winkels open mogen blijven. De HEMA meldde gisteren, een dag nadat premier Mark Rutte de lockdown afkondigde, de afdeling met voedingswaren open te willen houden. Action en Wibra volgden met aankondigingen dat ook zij in aangepaste vorm open willen blijven.

11.00 - GroenLinks-leider Jesse Klaver: kleine winkelier is de dupe

10.55 - Schaatsbond schrapt noodgedwongen wedstrijden

Het NK kunstrijden en de cupwedstrijden in het langebaanschaatsen en shorttrack zijn geschrapt door schaatsbond KNSB door de lockdown vanwege het coronavirus.

09.05 - Winkels Action toch open

De ruim vierhonderd winkels van Action openen vanaf woensdagmiddag weer hun deuren voor klanten. Bij de budgetketen kun je terecht voor producten die als essentieel worden beschouwd, zoals schoonmaakmiddelen, hygiëneproducten en etenswaren. Ongeveer 40 procent van de omzet zou behaald worden met essentieel geachte artikelen. Alleen die producten mogen worden verkocht. De rest van het assortiment wordt afgeschermd. Ook de Wibra mikt op een gedeeltelijke heropening op woensdag.

De Kruidvat is wel helemaal open (foto: Noel van Hooft). vergroot

08.00 - Verdubbeling coronagevallen in Duitsland

In Duitsland zijn woensdagochtend 27.728 nieuwe besmettingen gemeld, dat is bijna een verdubbeling van een dag eerder. Dinsdag meldde het Robert Koch instituut (RKI) nog 14.432 nieuwe coronagevallen. In totaal zijn in Duitsland nu 1.379.238 besmettingen vastgesteld sinds het begin van de epidemie.

07.30 - Vanaf woensdag alleen noodzakelijke reizen naar het buitenland

Vanaf woensdag geldt voor alle landen in de wereld code oranje. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft dat dinsdag besloten vanwege de ernstige situatie met corona in Nederland. Dat betekent dat alle landen die nog op geel stonden (let op: veiligheidsrisico's) naar oranje (alleen noodzakelijke reizen) zijn gezet.

Tot nu toe stonden alleen nog de Canarische Eilanden op geel, evenals de Nederlands Caribische eilanden Aruba en Bonaire. Premier Rutte kondigde tijdens het coronadebat al aan dat Aruba en Bonaire op oranje gingen.

06.00 - Deskundigen hekelen sluiting basisscholen

Scholieren zitten vanaf woensdag een dikke maand thuis. Dat had, zeker in het basisonderwijs, nooit mogen gebeuren, zeggen deskundigen in Trouw. "Kinderen, en zeker de kwetsbaren onder hen, betalen de prijs voor volwassenen die weigeren thuis te werken. De kansenongelijkheid tussen kinderen zal in de tweede lockdown alleen maar toenemen", zegt onderwijssocioloog Thijs Bol.

"Het lijkt wel of het kabinet geen kennis heeft genomen van al dat onderzoek dat er sinds de eerste lockdown is gedaan naar effecten ervan op kinderen." Vanaf vandaag zitten alle scholieren in ieder geval tot 18 januari thuis. De uitleg dat de basisscholen dicht moeten om ouders thuis te houden, vindt Bol schandalig.

Volgens Bol heeft een groot deel van de kinderen in het voorjaar wekenlang niets geleerd. Arne Popma, de Amsterdamse hoogleraar kinderpsychiatrie die al maanden pleit voor het openhouden van scholen, dacht dat het ei wel gelegd was dat basisscholen niet meer dicht mogen. "Ik zie de mentale problemen bij kinderen die het al moeilijk hadden, verdiepen", zegt hij. "Bij andere kinderen zie ik meer slaapproblemen en angststoornissen ontstaan."

04.00 - Nieuwjaarsontvangst koning voor coronahulpverleners afgelast

De kleine nieuwjaarsontvangst van koning Willem-Alexander en koningin Máxima op 12 januari af gaat niet door. Zij zouden in kleine kring betrokkenen bij de bestrijding en gevolgen van de coronapandemie ontvangen. Deze bijeenkomst is afgelast vanwege de lockdown, laat de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) weten.

De bijeenkomst zou plaatsvinden op Paleis Noordeinde. Het is niet bekend of de receptie na de lockdown alsnog plaatsvindt.

Eerder was al besloten de traditionele nieuwjaarsontvangsten van Willem-Alexander en Máxima af te gelasten vanwege de reguliere coronamaatregelen. Tijdens de jaarlijkse ontvangsten mogen leden van het corps diplomatique bij het koninklijk paar op bezoek komen. Daarbij gaat het om functionarissen die hun staat vertegenwoordigen, zoals ambassadeurs en consuls.

02.00 - Scholen en kinderopvang dicht tijdens hardere lockdown

Onderwijsinstellingen en de kinderopvang gaan met ingang van woensdag dicht in het kader van de hardere lockdown die premier Mark Rutte maandag aankondigde. De leerlingen krijgen weer virtueel les, hoewel veel scholen ervoor hebben gekozen om woensdag al de kerstvakantie te laten ingaan. Het kabinet besloot tot sluiting van scholen en opvang omdat er bij het brengen en halen van de kinderen veel contactmomenten zijn.

Bovendien houden de ouders zich door de sluiting ook beter aan het advies om thuis te werken, zei zorgminister Hugo de Jonge na de toespraak van Rutte. Dat viel niet goed in de Tweede Kamer. "Dat voelt toch een beetje alsof kinderen de levende enkelband van ouders zijn", zei fractievoorzitter Rob Jetten van regeringspartij D66. Ook de werkgeversorganisaties protesteerden.

"We hadden het graag anders gezien, want dit is slecht voor de kinderen, voor de ouders en voor de economie", zei een woordvoerder namens VNO-NCW en MKB-Nederland. Veel basisscholen voelden zich overvallen door het besluit om de scholen te sluiten. Ze zeggen de dagen voor de kerstvakantie nodig te hebben om het afstandsonderwijs te organiseren. Kinderen van ouders met een cruciaal beroep en kwetsbare kinderen worden nog wel opgevangen.

