Gemeentes zetten beveiligingsbedrijven in om problemen met jaarwisseling te voorkomen

Met oud en nieuw voor de deur schroeven veel gemeenten hun handhaving op om problemen met de jaarwisseling te voorkomen. Er worden meer handhavers ingezet dan normaal. Sommige gemeenten huren dit jaar zelfs externe beveiligers in. Dat blijkt uit een rondgang van Omroep Brabant.

Ook tijdens oud en nieuw is sprake van een ‘harde lockdown’, met zoals het er nu voorstaat maximaal twee personen op bezoek, geen feestjes en geen vuurwerk. De politie liet eerder al weten dit jaar fors meer agenten de straat op te sturen. De vrees is dat veel mensen zich niet aan de regels zullen houden en toch samenkomen of vuurwerk afsteken. Nu blijken ook gemeenten hun plannen voor een ‘coronaproof’ oud en nieuw flink aan te scherpen.

Commerciële partijen

Veel gemeenten zetten extra handhavers in om er voor te zorgen dat de coronamaatregelen nageleefd worden. De meeste gemeenten willen niet kwijt hoeveel dat er precies zijn. Zo breiden Tilburg, Breda en Helmond hun handhavers met een onbekend aantal uit. In Woensdrecht gaat het om meer dan het dubbele aantal dan tijdens een normale jaarwisseling. In Steenbergen en Uden worden zes extra boa’s ingezet.

Ondanks die extra inzet denken veel gemeenten het niet aan te kunnen met hun eigen handhavers. Dit jaar nemen meerdere gemeenten ook hun toevlucht tot commerciële beveiligingsbedrijven om tijdens de jaarwisseling een oogje in het zeil te houden. De gemeenten Uden, Geldrop-Mierlo, Breda, Steenbergen en Waalre laten aan Omroep Brabant weten dit te doen. Omdat niet alle gemeenten iets kwijt willen over hun maatregelen zouden dit er nog meer kunnen zijn.

Escalatiescenario’s

Alle gemeenten geven aan dat er veel afstemming is met de politie, de veiligheidsregio’s en omliggende gemeenten. Vaak worden handhavers uitgewisseld, waardoor ze tijdens oud en nieuw daar ingezet kunnen worden waar het op dat moment het hardst nodig is.

Ook is er overleg over wanneer wel en wanneer niet hard in te grijpen. De gemeente Breda laat weten dat er met andere gemeenten afspraken zijn gemaakt over ‘escalatiescenario’s en tolerantiegrenzen’.

Of dat voldoende zal zijn is de vraag. De gemeente Breda geeft aan dat overleg geen schaarste op kan lossen: “Afstemming is belangrijk, maar er is natuurlijk wel steeds schaarste op het gebied van bijvoorbeeld inzet politie.”

