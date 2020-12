Ongeluk met vrachtwagen en auto's op A58 bij Tilburg, weg is weer vrij

Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision Mediaprodukties vergroot

De A58 ter hoogte van Tilburg-Reeshof was woensdagmorgen enige tijd dicht door een ongeluk met een vrachtwagen en twee auto's. Het ongeluk gebeurde iets voor tien uur op de weg van Tilburg richting Breda. Een persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Rond kwart over elf werd de weg weer vrijgegeven.

Een auto botste door onbekende oorzaak achterop de vrachtwagen. Achterop de auto botste vervolgens nog een wagen.

Al het verkeer werd via de vluchtstrook langs de plek van het ongeluk geleid. Rond tien uur stond er zes kilometer file, goed voor twintig minuten vertraging. Het stond stil vanaf Tilburg-Centrum West.

De ANWB adviseerde vanuit Eindhoven om te rijden via Den Bosch en Waalwijk over de A2, A59 en A27. De politie deed onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk.

Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision Mediaprodukties vergroot

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.