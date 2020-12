Zelfrijdende minibus rijdt binnenkort met slakkengangetje door Helmond

De zelfrijdende bus op de Automotive Campus in Helmond (foto: Bart van Overbeeke Fotografie). vergroot

Spierwit is 'ie. Snelheid: 18 kilometer per uur. En achter het stuur zit niemand. Althans geen traditionele buschauffeur. Aan boord van de nieuwe zelfrijdende minibus in Helmond is wel een steward die kan ingrijpen als er toch iets mis gaat. De bus maakt de komende weken zijn eerste testritjes.

Als de minibus slaagt voor het eindexamen en de RDW en gemeente groen licht geven, start de proef half januari pas echt. Dan rijdt de bus met reizigers tussen het normale verkeer. De proef gaat vijftig dagen duren. “De weg is nog lang, maar dit is een grote stap vooruit naar een duurzame en verkeersveilige toekomst”, zegt wethouder Antoinette Maas. "Ik ben echt ontzettend trots."

Kijk hier hoe de zelfrijdende bus vertrekt:

Wachten op privacy instellingen...

De zelfrijdende minibus rijdt straks tussen station Brandevoort en de Automotive Campus. De drie kilometer lange route heeft vier haltes. Maar instappen kan nog niet. De bus rijdt voorlopig alleen met medewerkers van de Automotive Campus.

Op de minibus, gemaakt in Frankrijk, zitten sensoren waardoor bewegingen op afstand gezien worden. Het voertuig kan dan zelf actie ondernemen. Er kunnen zestien passagiers meereizen. Ook voor rolstoelgebruikers en ouderen is de bus toegankelijk. De bus is helemaal elektrisch.

Langs de route van de zelfrijdende bus komen waarschuwingsborden (foto: Bart van Overbeeke Fotografie). vergroot

Voor de veiligheid worden verschillende tijdelijke verkeersmaatregelen getroffen. Andere weggebruikers op de route mogen niet harder dan 30 kilometer per uur rijden. Ze worden met borden gewaarschuwd dat de zelfrijdende bus voorbij kan komen.

De bus wijkt niet af van de baan waarop hij is geprogrammeerd. Ook rijdt hij, volgens de gemeente, voorzichtiger dan een gemiddeld weggebruiker en kan hij nog onverwacht remmen. In andere Europese steden rijden ook al zelfrijdende bussen. Alleen in Nederland wordt hij ook tussen fietsers getest en dat is uniek.

De zelfrijdende minibus in Helmond (foto: Bart van Overbeeke Fotografie). vergroot

“De stad groeit, dus ook het vervoer neemt toe”, aldus wethouder Antoinette Maas. “Helmond is een fietsstad met maar liefst vier treinstations, maar het busvervoer staat onder druk. Zelfrijdend vervoer kan hiervoor in de toekomst een oplossing zijn."

De Europese Commissie, Regio Deal Brainport Eindhoven en de gemeente Helmond maken de proef financieel mogelijk. De proef is onderdeel van het Europese project FABULOS dat in Noorwegen, Finland, Griekenland, Estland en Nederland wordt uitgevoerd. Met het hele Europese project is 7,5 miljoen euro gemoeid.

De pilot in Helmond wordt uitgevoerd door het internationale consortium SAGA uit Noorwegen en Finland.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.